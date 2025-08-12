Vremenska prognoza
Crveni Meteoalarm zbog vrućine, evo kad dolazi promjena vremena
Nastavlja se toplinski val, na snazi je najviši stupanj upozorenja na vrućinu putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Oglas
Jučer je u Pločama temperatura dosegnula visokih 40.1. Pretežno vedro je diljem zemlje, u dijelu Dalmacije ima umjerene naoblake. Na moru puše jaka bura, promet je otežan, izvještava jutros Hrvatski autoklub. U nastavku utorka prevladavat će pretežno sunčano, s temperaturama i do 39 stupnjeva.
Srijeda će također obilovati suncem, bit će vruće i vrlo vruće, temperature će rasti do 38, 39 stupnjeva.
Četvrtak će također biti u znaku vrućeg i sunčanog vremena, štoviše, toplinski val će početi diljem kontinenta. Tek u unutrašnjosti Dalmacije postoji manja vjerojatnost za kakav prolazni pljusak.
I tijekom petka su poslijepodnevne nestabilnosti najizglednije na području unutrašnjosti Dalmacije i Like. Drugdje će veći dio dana prevladavati sunčano i suho.
Za vikend nestabilnije, osobito u nedjelju, kad već od jutra treba računati na kišu i pljuskove, češće ipak u unutrašnjosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas