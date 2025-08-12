Oglas

Vremenska prognoza

Crveni Meteoalarm zbog vrućine, evo kad dolazi promjena vremena

author
Tea Blažević
|
12. kol. 2025. 07:16
11.08.2025., Zagreb - Gradska svakodnevica
Sanjin Strukic/PIXSELL

Nastavlja se toplinski val, na snazi je najviši stupanj upozorenja na vrućinu putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Jučer je u Pločama temperatura dosegnula visokih 40.1. Pretežno vedro je diljem zemlje, u dijelu Dalmacije ima umjerene naoblake. Na moru puše jaka bura, promet je otežan, izvještava jutros Hrvatski autoklub. U nastavku utorka prevladavat će pretežno sunčano, s temperaturama i do 39 stupnjeva.

Srijeda će također obilovati suncem, bit će vruće i vrlo vruće, temperature će rasti do 38, 39 stupnjeva.

Četvrtak će također biti u znaku vrućeg i sunčanog vremena, štoviše, toplinski val će početi diljem kontinenta. Tek u unutrašnjosti Dalmacije postoji manja vjerojatnost za kakav prolazni pljusak.

I tijekom petka su poslijepodnevne nestabilnosti najizglednije na području unutrašnjosti Dalmacije i Like. Drugdje će veći dio dana prevladavati sunčano i suho.

Za vikend nestabilnije, osobito u nedjelju, kad već od jutra treba računati na kišu i pljuskove, češće ipak u unutrašnjosti.

