Crveni Meteoalarm zbog vrućine, evo kad dolazi promjena vremena

Jučer je u Pločama temperatura dosegnula visokih 40.1. Pretežno vedro je diljem zemlje, u dijelu Dalmacije ima umjerene naoblake. Na moru puše jaka bura, promet je otežan, izvještava jutros Hrvatski autoklub. U nastavku utorka prevladavat će pretežno sunčano, s temperaturama i do 39 stupnjeva.