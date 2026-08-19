Na mjestu buduće škole u Jastrebarskom otkriveno ilegalno odlagalište otpada

Prije početka gradnje provedena su geomehanička istraživanja, koja su otkrila zatrpano odlagalište. Na starim kartama iz 1968. godine na toj se lokaciji nalazilo jezero, dok je teren kasnije nasut i zaravnat. Bušenjem je utvrđeno da se otpad nalazi na dubini od 0,7 do tri metra, piše Luka Safundžić za 24sata.