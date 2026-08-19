12.000 KUBIKA
Na mjestu buduće škole u Jastrebarskom otkriveno ilegalno odlagalište otpada
Na lokaciji na kojoj je planirana nova osnovna škola u Jastrebarskom geomehanička istraživanja otkrila su zatrpano ilegalno odlagalište otpada, zbog čega je gradnja zasad dovedena u pitanje.
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Na mjestu današnjeg parkirališta i sajmišta u Jastrebarskom planirana je gradnja nove osnovne škole za 560 učenika, sa sportskom dvoranom i nastavom u jednoj smjeni. Grad Jastrebarsko zemljište površine gotovo 18.800 četvornih metara 2022. godine darovao je Zagrebačkoj županiji za tu namjenu, a vrijednost je procijenjena na 664.000 eura.
Prije početka gradnje provedena su geomehanička istraživanja, koja su otkrila zatrpano odlagalište. Na starim kartama iz 1968. godine na toj se lokaciji nalazilo jezero, dok je teren kasnije nasut i zaravnat. Bušenjem je utvrđeno da se otpad nalazi na dubini od 0,7 do tri metra, piše Luka Safundžić za 24sata.
Prema procjeni stručnjaka koje je angažirala Županija, odlagalište se prostire na oko 6000 četvornih metara, a količina otpada procjenjuje se na oko 12.000 kubičnih metara. Riječ je uglavnom o zemlji pomiješanoj s komunalnim i krupnim otpadom, staklom, plastikom, limom, odjećom, cijevima i građevinskim otpadom.
Stručnjaci Geotehničkog studija preporučili su da se odlagalište prije gradnje evidentira, ukloni i sanira. Grad Jastrebarsko potom je angažirao IPZ Uniprojekt TERRA, koji smatra da bi se sanacija mogla provoditi usporedno s gradnjom, uklanjanjem otpada na mjestima temeljenja i prometnih površina te tehničkom rekultivacijom ostatka lokacije.
Zagrebačka županija ipak želi dobiti jasan odgovor nadležnog ministarstva prije nastavka projekta. Kompletnu dokumentaciju proslijedila je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, od kojeg traži odgovor smije li se na toj čestici graditi škola, pod kojim uvjetima i kojom metodom, kako zdravlje učenika i zaposlenika ne bi bilo ugroženo.
Županija ističe da kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti gradi i dograđuje 27 školskih projekata ukupne procijenjene vrijednosti 150 milijuna eura, od čega je 117 milijuna eura osigurano bespovratno. Za Jastrebarsko stoga traže rješenje koje će biti i zakonito i sigurno.
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