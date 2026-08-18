Otvorila se Pandorina kutija: Šimpraga upozorila na još jednu lokaciju nezakonitog otpada

"Kriminal je jedno – netko ukrade, odgovara i šteta se može procijeniti. Ali otpad koji godinama ostaje u Lici nešto je puno ozbiljnije", poručila je Šimpraga. Dodala je da se ne smije pitati samo tko je odgovoran, nego i "tko će i kada sanirati ono što danas ostavljamo iza sebe".