Sve više posjeta liječnicima, ordinacije zatrpane: "Dolazim minimalno jednom mjesečno, ako ništa da vidim doktora"

Veći opseg posla imaju liječnici obiteljske medicine, ali i stomatolozi te ginekolozi. "U cjelokupnoj primarnoj zaštiti bilo je povećanje od 6 i pol posto, a najviše raste u preventivnim programima za djecu i mlade, gdje je bilo 20 posto više posjeta", rekao je Nenad Korkut, glasnogovornik HZZO-a.