PODACI HZZO-A
Sve više posjeta liječnicima, ordinacije zatrpane: "Dolazim minimalno jednom mjesečno, ako ništa da vidim doktora"
Građani Hrvatske ove godine češće posjećuju liječnike, a najveći porast broja dolazaka bilježi se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
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Podaci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) pokazuju da je u prva tri mjeseca ove godine u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite zabilježeno 16,33 milijuna posjeta, odnosno 992 tisuće više nego u istom razdoblju prošle godine.
Jedan od pacijenata, 73-godišnjak koji je u ordinaciju došao po nalaze, kaže da liječnika posjećuje redovito.
"Kod liječnika dolazim dosta često, jednom mjesečno minimalno. Ako ništa, da ga vidim", rekao je za RTL Danas. Povećan pritisak pacijenata potvrđuju i liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
"Imamo nažalost nekih pacijenata koji dolaze dva puta tjedno bez konkretne indikacije. Zovu na telefon, šalju mailove, traže treće, četvero, peto mišljenje i zatrpavaju nas svojim željama koje ne možemo ispuniti", rekao je Juraj Jug, liječnik u Domu zdravlja Zagreb Zapad.
Opterećene i pedijatrijske ambulante
Veći opseg posla imaju liječnici obiteljske medicine, ali i stomatolozi te ginekolozi. "U cjelokupnoj primarnoj zaštiti bilo je povećanje od 6 i pol posto, a najviše raste u preventivnim programima za djecu i mlade, gdje je bilo 20 posto više posjeta", rekao je Nenad Korkut, glasnogovornik HZZO-a.
Iako je broj posjeta pedijatrima nešto manji, i njihove su ordinacije i dalje opterećene. "Povećava se broj upisanih pacijenata, pa imamo više preventivnih pregleda. Imamo i povećani dolazak pacijenata s djecom, a često su razlozi strah i neznanje roditelja", objasnila je Venera Zahariev Španiček, pedijatrica u Domu zdravlja Zagrebačke županije.
Osim većeg broja dolazaka liječnicima, povećan je i broj realiziranih recepata. Ove godine izdano ih je milijun i sto tisuća više nego lani.
Da povećanje opsega posla nije samo ovogodišnji trend, pokazalo je i istraživanje provedeno u 48 zagrebačkih domova zdravlja od 2019. do 2025. godine. Prema rezultatima istraživanja, liječnici sada imaju tri posto više posla.
'Mailovi zauzimaju 25 posto posla'
"To je jako veliki porast. Najviše primjećujemo promjenu u broju mailova. Godine 2019. mail se nije koristio, a 2025. je zauzimao 25 posto posla ordinacije. To je na godišnjoj razini 10 tisuća mailova na koje jedna ordinacija odgovori, zaista puno", dodao je liječnik Jug.
Zbog povećanog opsega posla u ordinacijama, HZZO i Ministarstvo zdravstva osigurali su dodatna sredstva za primarnu zdravstvenu zaštitu.
"Odlučili smo dodatno osigurati i povećati sredstva za primarnu zaštitu kako bi im pomogli. Osigurali smo 65 milijuna eura", zaključio je za RTL Danas glasnogovornik HZZO-a.
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