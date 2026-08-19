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Ne morate voziti brzo da biste dobili kaznu: Zbog ove navike na hrvatskim cestama platit ćete 130 eura
Zakon ne kažnjava samo one koji voze prebrzo.
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MUP izričito navodi da se vozač koji se kreće sporije od najveće dopuštene brzine ili sporije od prometnog toka, a iza njega se stvori kolona koja ga ne može sigurno preteći, mora na prvom pogodnom mjestu isključiti iz prometa i propustiti vozila iza sebe.
Ako to ne napravi, propisana je kazna od 130 eura. Dakle, klasična ljetna situacija: magistrala, kamper ili automobil vozi 40–50 km/h, iza njega desetak vozila, a vozač kilometrima ne propušta kolonu — nije samo iritantno, nego može biti i prometni prekršaj, prenosi tportal.
Postoji još jedan detalj koji je odličan za članak. Ako se vozilo kreće brzinom manjom od polovice najveće dopuštene brzine, vozač mora uključiti sva četiri pokazivača smjera, osim u slučajevima kada koristi žuto rotacijsko svjetlo. Kazna za nepoštivanje te obveze je 30 eura.
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