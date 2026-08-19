TIJEKOM PROTUPOŽARNE SEZONE
VIDEO / Policajac na Ugljanu snimljen kako kroz prozor auta baca opušak
U jeku protupožarne sezone, kada se zbog visokih temperatura i suhog raslinja građane stalno poziva na oprez, na Ugljanu je snimljeno policijsko vozilo iz kojeg je tijekom vožnje kroz prozor izbačen opušak.
Oglas
S otoka Ugljana stiže snimka poteza koji je izazvao negodovanje. Kako je objavio Morski.hr, iz službenog policijskog vozila tijekom vožnje kroz prozor je izbačen opušak cigarete. Sve je zabilježio čitatelj tog portala.
Na snimci se vidi policijsko vozilo u pokretu, a potom i opušak koji kroz prozor završava na cesti. Snimku možete pogledati ovdje.
Čitatelj koji je snimku poslao portalu Morski.hr istaknuo je kako je takvo ponašanje posebno problematično kada dolazi od osobe čiji je posao provoditi propise i vlastitim ponašanjem biti primjer drugima.
"Na snimci se vidi službeno policijsko vozilo iz kojeg policijski službenik baca opušak kroz prozor. Smatram da je to posebno problematično jer bi službene osobe trebale biti primjer odgovornog ponašanja i poštivanja propisa", poručio je za Morski.hr.
Izbacivanje opušaka iz vozila zabranjeno je tijekom cijele godine, no tijekom ljetnih mjeseci takav potez predstavlja i dodatni rizik. Visoke temperature, suho raslinje i makija stvaraju uvjete u kojima i mala iskra može biti dovoljna za nastanak požara.
Upravo tijekom protupožarne sezone policija, vatrogasci i druge nadležne službe redovito upozoravaju građane i turiste da ne bacaju zapaljive predmete te da se ponašaju odgovorno kako bi se smanjio rizik od požara.
Za izbacivanje opuška iz vozila tijekom vožnje predviđena je novčana kazna od 130 eura. Ako odbačeni opušak izazove požar, posljedice mogu biti znatno ozbiljnije te, ovisno o okolnostima i nastaloj šteti, uključivati veće novčane kazne, ali i kaznenu odgovornost.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas