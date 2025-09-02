Srbija je obustavila izvoz u jeku izraelsko-iranskog sukoba i učestalih kritika iz Moskve zbog izvoza oružja u Ukrajinu. Kompanija Igman d.d. Konjic, u većinskom vlasništvu Federacije BiH, smještena je u sjevernom dijelu Hercegovine. Jedan je od najvećih industrijskih poslodavaca u zemlji, koji zapošljava 1.410 radnika.