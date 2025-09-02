EU anketa: Srbija među svim kandidatima prednjači po niskom povjerenju članstvu

Najnovija anketa Europske unije pokazuje da većina građana EU podupire daljnje proširenje. Među zemljama kandidatima postoji velika podrška članstvu, izuzev u Srbiji.
Oglas
Novoobjavljeno istraživanje Eurobarometra pokazuje da je 56 posto građana EU za daljnje proširenje Unije.
Podrška je osobito visoka među mladima: oko dvije trećine ispitanika u dobi od 15 do 39 godina smatra da bi (potencijalni) kandidati trebali pristupiti EU kada ispune potrebne uvjete, navodi se u istraživanju objavljenom na stranicama Europske komisije.
Većina (56 posto) također vjeruje da bi njihova vlastita zemlja imala koristi od budućeg proširenja. Kao najčešće prepoznate prednosti navode se jači globalni utjecaj, veće tržište za poduzeća iz EU, više mogućnosti za zapošljavanje, kao i veća solidarnost i sigurnost.
Važno je napomenuti da, kako piše na stranicama Komisije, 67 posto građana kaže da nisu dovoljno informirani o proširenju.
Osim toga, kako se navodi, istraživanja percepcije provedena su u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Gruziji, Moldaviji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Ukrajini.
Sveukupnu podrška pristupanju EU na Zapadnom Balkanu, s izuzetkom Srbije
Podrška pristupanju EU posebno je visoka u Albaniji (91 posto) i Sjevernoj Makedoniji (69 posto), pri čemu građani očekuju koristi poput poboljšane kvalitete života i otvorenih granica. Nasuprot tome, Srbija bilježi najnižu podršku za članstvo u EU u regiji, svega 33 posto.
U Istočnom susjedstvu, zemlje kandidatkinje Gruzija i Ukrajina prednjače sa 74, odnosno 68 posto podrške za članstvo u EU. Sveukupno, entuzijazam za pristupanje EU snažan je, ali je istodobno pod utjecajem specifičnih ekonomskih i geopolitičkih okolnosti svake zemlje.
Građani Srbije imaju nisko povjerenje u EU – 28 posto
Niska razina informiranosti o Europskoj uniji i politici proširenja predstavlja zajednički izazov u svim zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, pri čemu značajan dio građana smatra da nije dobro informiran. Samo 48 posto građana u Moldaviji i 39 posto u Crnoj Gori osjeća se dobro ili vrlo dobro informirano, dok taj postotak pada na 23 posto u Ukrajini i svega 20 posto u Srbiji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas