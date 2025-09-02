EU anketa: Srbija među svim kandidatima prednjači po niskom povjerenju članstvu

Niska razina informiranosti o Europskoj uniji i politici proširenja predstavlja zajednički izazov u svim zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, pri čemu značajan dio građana smatra da nije dobro informiran. Samo 48 posto građana u Moldaviji i 39 posto u Crnoj Gori osjeća se dobro ili vrlo dobro informirano, dok taj postotak pada na 23 posto u Ukrajini i svega 20 posto u Srbiji.