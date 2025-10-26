Napad u Novom Mestu: Otac pretučen nasmrt dok je pokušavao zaštititi sina

Prema prvim informacijama, muškarca je ispred lokala pretukla skupina Roma, no policija je, na temelju intenzivne kriminalističke istrage, u subotu kasno poslijepodne uhitila jednu osobu. Slobode je lišen 20-godišnji muškarac, koji je i ranije, dok je bio maloljetan, bio prijavljivan zbog kaznenih djela s elementima nasilja. Neslužbeno se doznaje da je on jedini napao muškarca, iako policija još istražuje mogućnost da je u napad bilo uključeno više osoba.