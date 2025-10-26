Policija uhitila 20-godišnjaka
Napad u Novom Mestu: Otac pretučen nasmrt dok je pokušavao zaštititi sina
U noći s petka na subotu u središtu Novog Mesta dogodio se napad na jednog građanina koji je zadobio teške ozljede glave, a kasnije je preminuo u bolnici. Policija je uhitila 20-godišnjeg osumnjičenika, pripadnika romske zajednice. Reakcije stižu sa svih strana — slovenski premijer Robert Golob sazvao je krizni sastanak, dok je predsjednica države Nataša Pirc Musar istaknula da je „nedopustivo da Romi nad lokalnim stanovništvom provode zastrašivanje i nasilje", javlja N1 Slovenija.
Oglas
Policija uhitila 20-godišnjeg osumnjičenika
Prema prvim informacijama, muškarca je ispred lokala pretukla skupina Roma, no policija je, na temelju intenzivne kriminalističke istrage, u subotu kasno poslijepodne uhitila jednu osobu. Slobode je lišen 20-godišnji muškarac, koji je i ranije, dok je bio maloljetan, bio prijavljivan zbog kaznenih djela s elementima nasilja. Neslužbeno se doznaje da je on jedini napao muškarca, iako policija još istražuje mogućnost da je u napad bilo uključeno više osoba.
Otac došao po sina kojem je prijetila skupina ljudi
Prema dostupnim informacijama, radilo se o ocu kojega je sin pozvao da dođe po njega ispred lokala jer mu je, navodno, prijetila skupina ljudi. Da je riječ o ocu koji je došao po svog sina, potvrdio je i ministar unutarnjih poslova Slovenije Boštjan Poklukar za 24ur.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas