Završio u bolnici

Nesreća na skijalištu u susjedstvu: Dječak teško ozlijeđen

N1 Info
04. sij. 2026. 11:41
03.10.2025., Bjelasnica, Bosna i Hercegovina - Prvi snijeg ove sezone pao je na planini Bjelasnici u blizini Sarajeva. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Armin Durgut/PIXSELL

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Sarajevo izvijestilo je kako su oko 15:05 sati zaprimili dojavu da je na lokalitetu Babin Dol, na skijaškoj stazi „BX lift“, jedna osoba ozlijeđena.

Dječaku je pomoć pružena već na mjestu nesreće, nakon čega je prevezen u Klinički centar Sveučilišta u Sarajevu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede u području lijeve noge.

Zbog težine ozljeda zadržan je na daljnjem bolničkom liječenju.

Dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo naložio je da se danas na mjestu nesreće provede očevid, uz prisutnost stalnog sudskog vještaka strojarske struke, piše Klix.ba.

bjelašnica skijanje

