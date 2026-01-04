Stiže zahlađenje, snijeg i jake oborine: Upaljen Meteoalarm

Hladan zrak prodro je do alpske prepreke, zaobilazi ju sa zapadne i istočne strane te se spušta prema jugu nad Genovski zaljev i Panonsku nizinu. Nad sjevernom obalom Afrike, Sredozemnim morem, Jadranskim I Egejskim morem je topla vlažna zračna masa. Na mjestu dodira hladnog zraka sa sjevera i toplog zraka s juga jako je visinsko zapadno strujanje i došlo je do formiranja tzv. meteorološke atmosferske rijeke koja teče od Gibraltara po osi Sredozemnog mora, nad južni dio Apeninskog i Balkanskog poluotoka te preko Egejskog mora do Crnog mora. Naši krajevi nalaze se na mjestu sukoba hladne I tople zračne mase te je vrijeme vrlo promjenljivo.