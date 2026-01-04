Vremenska prognoza
Stiže zahlađenje, snijeg i jake oborine: Upaljen Meteoalarm
Danas u nedjelju prognoziramo zahlađenje uz promjenljivo oblačno vrijeme u unutrašnjosti susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača i slab do umjeren sjeverac.
Meteorološki kompleksna i rijetko viđena vremenska situacija kojom je počela ova godina i dalje se nastavlja. Duboka ciklona smjestila se nad Atlantikom južno od Grenlanda. U okviru njene cirkulacije topao vlažan atlantski zrak u obliku toplinskog vala koji je osobito izražen na visini od 1000 do 5000 metara iznad tla premješta se prema Islandu i obali Velike Britanije. Napredovanje toplinskog vala prema istoku blokirano je hladnim zrakom ciklonalnog poremećaja stacioniranog nad Baltikom. Baltička ciklona postupno se popunjava i premješta prema istoku, a na njezinoj stražnjoj zapadnoj strani hladan zrak polarnog porijekla u sjevernoj visinskoj struji spušta se nad Europu.
Hladan zrak prodro je do alpske prepreke, zaobilazi ju sa zapadne i istočne strane te se spušta prema jugu nad Genovski zaljev i Panonsku nizinu. Nad sjevernom obalom Afrike, Sredozemnim morem, Jadranskim I Egejskim morem je topla vlažna zračna masa. Na mjestu dodira hladnog zraka sa sjevera i toplog zraka s juga jako je visinsko zapadno strujanje i došlo je do formiranja tzv. meteorološke atmosferske rijeke koja teče od Gibraltara po osi Sredozemnog mora, nad južni dio Apeninskog i Balkanskog poluotoka te preko Egejskog mora do Crnog mora. Naši krajevi nalaze se na mjestu sukoba hladne I tople zračne mase te je vrijeme vrlo promjenljivo.
Stiglo zahlađenje
Na Jadranu oblačno s povremenom kišom, a u Dalmaciji i dalmatinskoj zagori te dubrovačkom primorju mjestimice obilne oborine uz grmljavinske pljuskove. Na sjevernom i srednjem Jadranu zapuhat će bura, a na jugu Dalmacije jak lebić i oštro. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 3, na Jadranu od 6 na sjeverno do 14C na jugu i otocima.
Upozorenje DHMZ-a
Meteoalarm DHMZ-a izdao je narančasto upozorenje za kišu u Kninskoj regiji te vjetar buru u podvelebitskom primorju. Žuto upozorenje na snazi je za snijeg u Lici i Osječkoj regiji te žuto upozorenje za grmljavinske nepogode u Splitskoj regiji i žuto upozorenje za vjetar na cijelom Jadranu, s tim da je upozorenje za buru važeće na a sjevernom, a za jugo na srednjem I južnom.
Sutra u ponedjeljak hladno i oblačno uz jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Sniježiti će te će u nizinskim i gorskim krajevima i doći do stvaranja novog snježnog pokrivača. Na Jadranu oblačno s obilnom kišom, mjestimice grmljavinskim pljuskovima. Na sjevernom Jadranu bura u podvelebitskom primorju jaka do olujna, a na srednjem i južnom Jadranu jugo i oštro. Jutarnje temperature -5 do -2, na Jadranu oko 5. Najviše dnevne u unutrašnjosti oko -2C a na Jadranu od 5 na sjevernom do 13 na južnom i otocima.
