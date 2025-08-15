Vremenska prognoza
Pripremite se na promjenu vremena, evo kad stižu pljuskovi i tuča
Pretežno sunčano počeo je petak u većem dijelu zemlje, tek mjestimice ima uglavnom manje do umjerene naoblake. U Lici lokalno ima magle, Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez.
Oglas
Također, upozoravaju i na jaku buru, osobito pod Velebitom, stoga je promet na mjestima ograničen. Na blagdan Velike Gospe diljem zemlje prevladavat će sunčano, vruće i vrlo vruće, s temperaturama i do 39, naizglednije u Dalmaciji. Na području unutrašnjosti Dalmacije i u Gorskoj Hrvatskoj postoji manja vjerojatnost za kakav prolazni pljusak.
I tijekom subote prolaznih pljuskova može biti u unutrašnjosti Dalmacije, ali i sjevernije na kopnu. No, uglavnom će prevladavati sunčano, i dalje vruće i vrlo vruće.
Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča. Temperature će malo pasti, a još će malo osvježiti s početkom novog tjedna, što će biti kraj toplinskog vala. Vrućina će popustiti i na Jadranu, bura će u nedjelju biti jaka i olujna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas