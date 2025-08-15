Pripremite se na promjenu vremena, evo kad stižu pljuskovi i tuča

Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča. Temperature će malo pasti, a još će malo osvježiti s početkom novog tjedna, što će biti kraj toplinskog vala. Vrućina će popustiti i na Jadranu, bura će u nedjelju biti jaka i olujna.