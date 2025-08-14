Jadranka Kosor: Jesu li sad svi koji govore da je fašistički pozdrav neustavan "lijevi aktivisti"?

Bivša premijerka u četvrtak je na svom profilu na X-u podijelila slijedeći status:



" Jesu li sad svi koji javno govore da je fašistički pozdrav protuustavan, da su “dvostruke konotacije” toga pozdrava protuustavne, da je crno zlo pušteno s lanca zahvaljujući kukavičluku, da se revidira povijest, “lijevi aktivisti”ili vole svoju zemlju?", napisala je Kosor.