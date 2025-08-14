Jadranka Kosor: Jesu li sad svi koji govore da je fašistički pozdrav neustavan "lijevi aktivisti"?

Jadranka Kosor na svom profilu na X-u osvrnula se na i dalje aktualnu temu dvostruke konotacije ustaškog pozdrava. Bivša premijerka tako je u četvrtak poslala poruku osudivši relativizaciju protuustavnog karaktera ZDS.
Oglasila se Kosor
Bivša premijerka u četvrtak je na svom profilu na X-u podijelila slijedeći status:
" Jesu li sad svi koji javno govore da je fašistički pozdrav protuustavan, da su “dvostruke konotacije” toga pozdrava protuustavne, da je crno zlo pušteno s lanca zahvaljujući kukavičluku, da se revidira povijest, “lijevi aktivisti”ili vole svoju zemlju?", napisala je Kosor.
Miljević: "Za dom spremni" ostaje protuustavan, iznimke ne znače legalizaciju
Odvjetnik Veljko Miljević podsjetio je u srpnju gostujući u studiju Novog dana na N1 na odluke Visokog prekršajnog suda prema kojima je pozdrav "Za dom spremni" protuustavan i zabranjen u javnom prostoru.
Komentirao je nedavnu presudu iz svibnja kojom je počinitelj oslobođen jer je pozdrav koristio na komemoraciji poginulom pripadniku HOS-a, istaknuvši da je riječ o iznimci zbog specifičnih okolnosti, a ne o legalizaciji.
Miljević je tada naglasio kako sud i dalje u nizu presuda potvrđuje da je pozdrav, kao i druga obilježja fašizma, kažnjiv. Posebno se osvrnuo na slučaj saborskog zastupnika koji je u Saboru pozdravio s "Za dom spremni", ocijenivši to protuustavnim činom.
Ovih dana je na tu presudu pozornost usmjerio i Faktograf.
Faktograf: Visoki prekršajni sud nije 2020. ozakonio poklič ZDS
"Suprotno tvrdnjama Marka Perkovića Thompsona, Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske na sjednici 3. lipnja 2020. godine nije donio obvezujuće pravno shvaćanje koje bi unaprijed isključilo mogućnost njegove prekršajne odgovornosti zbog izvođenja pjesme „Bojna Čavoglave“ sa spornim pokličem „Za dom spremni“, napisali su, o čemu smo pisali OVDJE.
