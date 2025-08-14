Djelatnici hitne najavili prosvjed: "Izvest ćemo ljude na ulicu"

"Udruge Hitna 194 i sindikati zajedno će prvo podnijeti pismeni prijedlog premijeru i ministrici zdravstva. Temeljit ćemo ga na svemu što imamo, na njezinim izjavama i onome što su bile greške u sustavu, a znate i sami da ih je bilo mnogo i da su bile plaćene životom", najavio je predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine Danijel Šota.