Nemaju beneficirani radni staž
Djelatnici hitne najavili prosvjed: "Izvest ćemo ljude na ulicu"
Pravo na beneficirani radni staž imaju svi koji su zaposleni na poslovima na kojima je rad naročito težak, opasan i štetan po zdravlje, ali u tu kategoriju još uvijek ne spadaju djelatnici hitnih službi.
Hitnjaci se godinama bore za taj status, ali uzalud. Snažnu uvredu primili su u utorak od Maje Grbe Bujević, ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu, iz čijih riječi bi se moglo zaključiti da hitnjaci beneficirani radni staž – ne žele.
"Izjava ravnatljice Grbe mi je, iskreno, smiješna. Ja kao djelatnik u hitnoj medicinskoj pomoći smatram da nama treba benificirani radni staž", rekao nam je specijalist hitne medicine Martin Komes.
Ističe da to nije privilegij, već realnost: "Realnost koja znači da se mi više trošimo nego ostale neke profesije I da čovjek nakon desetljeća rada u hitnoj zaslužuje neku poštedu. Hitna je medicinska pomoć na prvoj liniji obrane za zdravlje svih građana", ističe Komes.
Objašnjava kako često riskiraju živote.
"Prvenstveno stavljamo tuđi život ispred vlastita"
"Tu su sekunde nekad presudne za ozdravljenje i preživljenje pacijenata. Radimo u najstresnijim situacijama, po snijegu, po kiši. Vrlo često smo izloženi nekakvim biološkim sredstvima kao što su izlučevine, zarazne bolesti. Mi prvenstveno stavljamo tuđi život ispred vlastita", kaže.
Na Facebook stranici ‘’Hitna uživo 194’’ objavljeno je istraživanje iz 2022. godine u kojem je sudjelovalo 518 ispitanika zaposlenih na Zavodu za hitnu medicinu.
Njih 99,2 posto izjasnilo se da je za beneficirani radni staž, a samo 117 ispitanika je reklo da nije preopterećeno poslom. I zaista, mnogo je faktora koji djelatnicima hitne uzrokuju stres.
Liječnik hitne medicine Arian Širac kaže kako često rade na neprikladnim terenima. "Izlazimo na prometne nesreće, ulazimo u različita kućanstva s različitim ljudima I često tu nije ugrožen pacijent nego i cijeli hitni medicinski tim. Mi smo često u riziku I od fizičkog napada, od agresivnih pacijenata, pacijenata s psihičkim bolestima..."
"Ministrica zdravstva nas ne želi ni primiti"
S upitom o beneficiranom radnom stažu djelatnika hitne pomoći javili smo se i nadležnom ministarstvu.
Odgovorili su nam kako su primili poticaj Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara/medicinskih tehničara za uvrštavanje radnih mjesta medicinska sestra/medicinski tehničar i prvostupnica/prvostupnik sestrinstva u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine.
"Sukladno propisanom postupku, dokumentacija je proslijeđena Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, koji će ocijeniti opravdanost poticaja. U slučaju pozitivnog mišljenja HZJZ-a, pokrenut ćemo zakonodavni postupak i predložiti dopunu Zakona navedenim radnim mjestima", dodali su.
Sindikat tvrdi kako im je bivši ministar obećao beneficirani radni staž dok ih ova ministrica ne želi niti primiti.
"Udruge Hitna 194 i sindikati zajedno će prvo podnijeti pismeni prijedlog premijeru i ministrici zdravstva. Temeljit ćemo ga na svemu što imamo, na njezinim izjavama i onome što su bile greške u sustavu, a znate i sami da ih je bilo mnogo i da su bile plaćene životom", najavio je predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine Danijel Šota.
"Izvest ćemo ljude na ulicu"
Iznijeli su i jasne zahtjeve.
"Mi ćemo svakako održati ovaj prosvjed ne ispune li se naši zahtjevi. Izvest ćemo ljude na ulicu I to je dogovor među svim hitnim službama. Već sad imamo dosta dobre odgovore na to i tražimo smjenu ravnateljice, tražimo kompletan novi sustav I zakon o hitnoj medicinskoj pomoći", rekao je,+.
N1 se još jutros javio i Zavodu za javno zdravstvo, no odgovor do realizacije ovog priloga još nije stigao. Za premijera Andreja Plenkovića ovo nije bila tema.
Na pitanje misli li da djelatnici hitne trebaju dobiti beneficirani radni staž odgovorio je: "Ne znam, nismo uopće o tome razgovarali. Kad bude prigodno, o toj temi ćemo raspravljati, nećemo sigurno usred ljeta", odgovorio je.
No, čini se da je hitnjacima previše hitno i ne namjeravaju dugo čekati.
