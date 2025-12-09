Nestašica eura u beogradskim mjenjačnicama: „Ostavite broj telefona, javit ćemo kad stignu“

Po društvenim mrežama širi se informacija da je u beogradskim mjenjačnicama nemoguće kupiti eure. Reporteri portala Nova.rs obišli su više takvih prodajnih objekata u nekoliko općina u Beogradu kako bi provjerili što se zapravo događa.
U posljednjih tjedan dana nesumnjivo je da se nešto događa s eurom. Prodajni tečaj prvo je skočio na 118, pa na 118,5 dinara, čemu je, kako su rekli za Novu.rs u mjenjačnicama, prethodila nekontrolirana kupnja ove valute.
Na pitanje “možemo li kupiti eure?” dobili su slične odgovore.
Naime, radnici u pojedinim mjenjačnicama služe se različitim manevrima kako bi uvjerili građane da će na neki način ipak uspjeti prodati im eure.
Tako su u jednoj od mjenjačnica na Novom Beogradu rekli da ih trenutno nemaju, ali su tražili broj telefona ekipe Nove.rs kako bi im javili kad ih ponovno budu imali.
“Možemo vam prodati eure, ali ne sada, jer ih nemamo. Ako nam ostavite broj telefona, zvat ćemo vas čim ih dobijemo, sigurno će biti nešto tijekom dana”, rekao je radnik i naglasio da po tom sustavu rade i proteklih dana.
Nema eura zbog ogromne potražnje
Međutim, u drugoj mjenjačnici, u susjedstvu, mogli su kupiti 50 do 100 eura, ali ne više.
“Ako želite 500, moram provjeriti imam li, ali mislim da nemam. Također, 1.000, 5.000, 10 ili 15.000 – nema šanse. Nemamo toliko, jer otkako je skočio euro, nastala je nestašica. Kad se malo smiri situacija u narednih nekoliko dana, tjedana, bit će ih valjda više”, objasnio je zaposleni u toj mjenjačnici.
Situacija u drugim dijelovima Beograda nije ništa bolja. U jednoj mjenjačnici u Bulevaru kralja Aleksandra rečeno im je da u blagajni imaju samo 270 eura.
“Nema eura jer je od prošlog tjedna ogromna potražnja. Praktički smo opljačkani! Ljudi su kupovali eure cijeli dan dok nam nisu ispraznili blagajnu, sad ih imam samo 270. Možda ih bude više tijekom dana, to se sad ne zna – hoće li netko doći i mijenjati, situacija varira tijekom dana”, rekla je službenica u toj mjenjačnici.
Tečaj u mjenjačnicama prošlog je tjedna skočio na 118 i nije se zaustavio, pa je sada 118,50, iako na stranici Narodne banke Srbije i dalje stoji da je službeni srednji tečaj dinara 117,39.
“Ljudi su nekontrolirano kupovali eure prošlog tjedna i to je utjecalo na skok tečaja, pa sada uopće nemamo ovu valutu. Možda će netko i zamijeniti dinare, možda će se situacija smiriti, ali to ne možemo znati”, rekla je radnica u jednoj od mjenjačnica koje je obišla ekipa Nove.rs.
