za još tjedan dana

Nova ekonomija: Odgođene sankcije NIS-u

author
N1 Info
|
08. lis. 2025. 13:23
n1
N1 Srbija

Kako neslužbeno doznaje srpski portal Nova ekonomija, na sastanku visokog i srednjeg menadžmenta NIS-a jutros je rukovoditeljima rečeno da će sankcije Sjedinjenih Američkih Država NIS-u biti odgođene za još tjedan dana i da se čeka službena potvrda o tome iz Vlade Srbije.

Danas je, podsjetimo, JANAF objavio da je dobio produženje licence, o čemu smo pisali OVDJE.

Prema izvorima Nove ekonomije, na sastanku je rukovoditeljima rečeno da prenesu zaposlenima da kompanija ne planira otpuštanja. Na jutrošnjem sastanku, zaposlenima je poručeno i da kompanija „intenzivno“ radi na pronalaženju rješenja za sankcije.

Sankcije koje su do sada šest puta odgađane, trebale bi stupiti na snagu sutra ujutro, ako ne dođe do ove odgode, javlja portal.

Teme
Naftna industrija Srbije janaf nis sankcije

