JANAF dobio produženje licence za transport nafte prema srbijanskom NIS-u

Sam Janaf izvijestio je kako nema saznanja o tome je li na isti rok licenca produžena i NIS-u. Ne dođe li do takve odluke SAD-a do kraja dana, od sutra u 6 sati počinju važiti sankcije za transport nafte prema NIS-u što u vrlo nezgodnu situaciju dovodi JANAF, a za Republiku Srbiju i njihovu naftnu industriju predstavlja pravu katastrofu.