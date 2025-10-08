Oglas

Produžena za tjedan dana

JANAF dobio produženje licence za transport nafte prema srbijanskom NIS-u

Nataša Božić Šarić
08. lis. 2025. 11:57
17.09.2020., Miramarska cesta 24, Zagreb - Sjediste JANAF-a na Miramarskoj cesti. r"nPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavko Midzor/PIXSELL

JANAF je službenim priopćenjem javnost i Zagrebačku burzu izvijestio o tome da je od Ministarstva financija SAD-a uspio ishoditi produženje licence za izvršenje važećeg ugovora o transportu nafte prema srbijanskom NIS-u.

Licenca je produžena za tjedan dana, do 15. listopada no taj uspjeh neće puno značiti JANAF-u ako isto produljenje i odgodu američkih sankcija ne dobije i sam NIS.

Sam Janaf izvijestio je kako nema saznanja o tome je li na isti rok licenca produžena i NIS-u. Ne dođe li do takve odluke SAD-a do kraja dana, od sutra u 6 sati počinju važiti sankcije za transport nafte prema NIS-u što u vrlo nezgodnu situaciju dovodi JANAF, a za Republiku Srbiju i njihovu naftnu industriju predstavlja pravu katastrofu.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"JANAF d.d. je ishodio licencu kojom se odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte, do 15. listopada 2025. godine.

JANAF d.d. nastavlja aktivno, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i svojim američkim pravnim savjetnicima, raditi na mogućnostima za pronalaženje rješenja u skladu s važećim regulatornim okvirom.

U ovom trenutku, Društvo nema službenu informaciju da je NIS a.d. ishodio licencu za navedeno razdoblje", napisali su iz JANAF-a.

Podsjetimo, naša Nataša Božić Šarić neslužbeno je doznala da je naftna industrija Srbije od sutra (9. listopada) pod američkim sankcijama.

Više OVDJE.

Teme
JANAF NIS Srbija američke sankcije naftna industrija

