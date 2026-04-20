Nova Željezara Zenica obustavlja proizvodnju čelika od 22. travnja

Nova Željezara Zenica započinje pripreme za obustavu integralne proizvodnje čelika, koja će započeti 22. travnja, gašenjem pogona Aglomeracija i Visoka peć, dok će sljedećeg dana biti obustavljena i Čeličana, čime će se završiti integralna proizvodnja čelika, priopćeno je iz tvornice.
"Sve aktivnosti provodit će se u skladu s prethodno pripremljenim rasporedom, uz maksimalne mjere zaštite zaposlenika, imovine i okoliša. Uprava podsjeća da se zahtjev za zaštitu domaće proizvodnje čelika razmatra već šest mjeseci, uz sudjelovanje i pozitivna mišljenja nadležnih institucija sa svih razina vlasti", navodi se u priopćenju, piše N1 BiH.
Dodaju da je, unatoč tom, Vijeće ministara BiH u ožujku u dva navrata odbilo predloženu uredbu, dok od tada nije bilo konkretnih reakcija ni odgovora na inicijative i pozive. "S obzirom na izražen nedostatak konkurentnosti na tržištu, tvrtka više ne može trpjeti dodatne financijske gubitke, a Uprava zaključuje da je nastavak integralne proizvodnje neodrživ i da je njezino gašenje postalo neizbježno", poručuju i dodaju da se tvornica ne zatvara, ali da ne isključuju mogućnost smanjenja broja zaposlenika.
"Tvrtka je oduvijek bila društveno osviještena i u tom kontekstu će uložiti sve napore kako bi osigurala novi poslovni model, uz očuvanje radnih mjesta u skladu s financijskom situacijom i zakonskim ograničenjima. Kao rezultat toga, doći će do reorganizacije i mogućeg smanjenja broja zaposlenika, što se odnosi i na izravno zaposlene i na neizravno zaposlene", izjavili su iz Nove Željezare Zenica.
Ranije je objavljeno da će, ako Željezara prestane s radom, u pitanje biti dovedeno 11.000 radnih mjesta, jer o njihovom radu ovisi obim rada željeznica oba bosanskohercegovačka entiteta, ali i 500 tvrtki, piše N1 BiH.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
