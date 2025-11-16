Okončana drama u središtu Graza

U središtu Graza satima se odvijala velika policijska operacija zbog prijetnji bombom koje su stigle.
Oglas
Veliko područje oko glavnog trga u austrijskom Grazu satima je bilo blokirano, a pristup tom dijelu onemogućen. Na terenu je bio veliki broj policijskih snaga.
Naime, u nedjelju ujutro stigla je anonimna dojava o bombi te je područje moralo biti ispražnjeno, a tim dijelom grada prekinut je i promet. Građanima je izdano upozorenje da izbjegavaju taj dio grada, a obustavljen je i javni prijevoz u tom području, prenosi Dnevnik.hr.
+++Aufgrund eines Polizeieinsatzes kommt es derzeit im und um das Stadtgebiet von Graz zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Straßensperren. Auch die Öffis sind davon betroffen. +++— Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) November 16, 2025
Na trgu je raspoređen velik broj policajaca koji su pretraživali teren zajedno s psima tragačima. Oko 14:30 policija je objavila kako je sve čisto, a bomba nije pronađena, javlja Kleine Zietung.
Policija uklanja barikade te se uskoro očekuje normalizacija prometa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas