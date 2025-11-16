Oglas

Blokiran centar grada

Okončana drama u središtu Graza

author
N1 Info
|
16. stu. 2025. 16:37
Police officers secure the area near the crime scene where a armed man shot a man dead and seriously injured a woman in Traiskirchen, south of Vienna
GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

U središtu Graza satima se odvijala velika policijska operacija zbog prijetnji bombom koje su stigle.

Oglas

Veliko područje oko glavnog trga u austrijskom Grazu satima je bilo blokirano, a pristup tom dijelu onemogućen. Na terenu je bio veliki broj policijskih snaga.

Naime, u nedjelju ujutro stigla je anonimna dojava o bombi te je područje moralo biti ispražnjeno, a tim dijelom grada prekinut je i promet. Građanima je izdano upozorenje da izbjegavaju taj dio grada, a obustavljen je i javni prijevoz u tom području, prenosi Dnevnik.hr.

Na trgu je raspoređen velik broj policajaca koji su pretraživali teren zajedno s psima tragačima. Oko 14:30 policija je objavila kako je sve čisto, a bomba nije pronađena, javlja Kleine Zietung

Policija uklanja barikade te se uskoro očekuje normalizacija prometa. 

Teme
Austrija Dojava o bombi Graz Lažna dojava Policijska akcija prijetnja bombom

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ