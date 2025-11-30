Pad sustava na granicama BiH: Stvaraju se velike gužve, na nekim prijelazima uopće nije moguće prijeći granicu

Na većini graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini trenutno nije moguće prijeći granicu jer je pao informacijski sustav. Riječ je o većem kvaru zbog kojeg se stvaraju velike gužve. Ponegdje se provjere obavljaju ručno zbog problema.
Sustav je pao u 12:10 sati i nije poznato do kada će kvar trajati, no ovakvi se slučajevi uglavnom rješavaju u roku od nekoliko sati, prenosi Klix.ba.
BIHAMK je prvo izvijestio da je do pada sustava došlo na prijelazima između Bosne i Hercegovine i Srbije koji su u nadležnosti Terenskog ureda Zvornik, a to su GP Karakaj, Šepak, Zvornik i Skelani.
Međutim, naknadno su za Klix.ba potvrdili da je riječ o većem padu sustava na svim graničnim prijelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom.
Ističu da su kontaktirali lokalne terenske urede te da neki uspijevaju propuštati vozila, a iz operativnog centra Granične policije rečeno im je da se na tim graničnim prijelazima provjere rade ručno, a digitalne će provjere biti obavljene naknadno.
Ipak, na mnogim graničnim prijelazima, poput GP Vardište koji se nalazi na istoku BiH, uopće nije moguće prijeći granicu, pa se već stvara velik broj automobila koji čekaju.
