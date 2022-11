Posebni britanski izaslanik Peach: Visoki predstavnik u BiH treba djelovati

Podijeli:







Izvor: Tatyana ZENKOVICH / POOL / AFP

Posebni izaslanik britanske vlade za zapadni Balkan Sir Stuart Peach iskazao je snažnu potporu mandatu visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH istaknuvši kako je Christian Schmidt, koji sada obnaša tu dužnost, prisiljen djelovati kada to već odbijaju činiti lokalni političari.

Peach je u utorak doputovao u Sarajevo kako bi se sastao s članovima novoizabranog Predsjedništva BiH i predstavnicima civilnog društva te akademske zajednice. U intervjuu za banjolučke “Nezavisne novine” kazao je kako je mir u toj zemlji još uvijek nedovoljno čvrst te izložen različitim pritiscima.

Kazao je kao vlada Velike Britanije ostaje predana Daytonskom sporazumu koji BiH definira kao jedinstvenu državu s dva entiteta, no daljnji ekonomski, socijalni i politički napredak zemlje ovisi o nastavku reformi započetih nakon rata, a to znači očuvanje onoga što je do sada postignuto. Kao primjer uspjeha spomenuo je uspostavu jedinstvene vojske i sustava oporezivanja na razini države, čiji opstanak u proteklim godinama učestalo dovodi u pitanje sadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

“Moramo to dalje razvijati, a ne ići unatrag”, kazao je Peach, koji je dužnost posebnog izaslanika za zapadni Balkan preuzeo u prosincu 2021.

Izaslanik britanske vlade istaknuo je kako je primarna odgovornost za provedbu reformi na domaćim političarima, no da oni to isuviše često izbjegavaju pa je onda nužna reakcija visokog predstavnika, kako je to bio slučaj zbog izostanka dogovora o izbornoj reformi.

Peach kaže kako je Schmidt bio prisiljen djelovati, odnosno nametnuti izmjene izbornog zakona 2. listopada koje se odnose na uspostavu vlasti u Federaciji BiH, što su poslije kritizirale neke stranke i političari poput Željka Komšića.

“Uz nedostatak unutarnje političke volje i liderstva, visoki predstavnik ima važnu ulogu u implementaciji (Daytonskog) sporazuma i potpori okviru za prosperitetniju budućnost. Želimo vidjeti stabilnu i funkcionalnu Federaciju BiH, unutar snažne države BiH”, kazao je Peach.

Posebni britanski izaslanik istodobno je uputio poziv bosanskim Srbima da se suoče s činjenicama o zločinima počinjenim tijekom rata u BiH, uključujući genocid u Srebrenici.

Vlada Velike Britanije je u povodu 25. obljetnice srebreničkog genocida predložila posebnu rezoluciju kojom bi Vijeće sigurnosti UN osudilo taj zločin, no blokirala ju je Rusija, a potom su vlasti u Republici Srpskoj to eksploatirale kako bi optužili London za protusrpsko raspoloženje.

“Nije antisrpski reći da je u Srebrenici počinjen genocid”, kazao je sada Peach odgovarajući na te optužbe. Istaknuo je kako su oni koji su ubili više od osam tisuća ljudi bili ratni zločinci koji su počinili genocid pa ih tako ih treba i tretirati, a da odgovornost za te zločine ne snosi niti jedna etnička skupina.

