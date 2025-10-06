Prevrnuo se čamac na Dunavu: Traga se za 11 ljudi

N1 Srbija / ilustracija

Čamac u kojem je bilo više osoba prevrnuo se u nedjelju oko 21 sat na Dunavu u blizini Bačke Palanke

Podijeli

Oglas

Na Dunavu u blizini Bačke Palanke noćas se prevrnuo čamac, na kome je, prema neslužnenim informacijama, bilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije, piše RTS.

"Na terenu su pripadnici hitnih službi iz Srbije i Hrvatske", stoji u objavi 192.rs.

Angažiran je Specijalistički tim rad i spašavanje na vodi Sektora za izvanredne situacije MUP-a iz vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad te ekipe hitne pomoći i policije.