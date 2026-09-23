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"BRZO ĆE MU SE VRATITI"

Mirando Mrsić o Alenu Ružiću i njegovom odnosu prema femicidu u Slatini

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N1 Hrvatska
|
23. ruj. 2026. 14:58
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Mirando Mrsić, bivši SDP-ov ministar rada, gostovao je u N1 Studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o problemima u resoru rada i socijalne skrbi.

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mirando mrsić n1 studio uživo n1tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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