"BRZO ĆE MU SE VRATITI"
Mirando Mrsić o Alenu Ružiću i njegovom odnosu prema femicidu u Slatini
N1 Hrvatska
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23. ruj. 2026. 14:58
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Mirando Mrsić, bivši SDP-ov ministar rada, gostovao je u N1 Studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o problemima u resoru rada i socijalne skrbi.
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