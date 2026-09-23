Samo 10 minuta može promijeniti sve: Ovako spriječite da se miris luka proširi po kući

Magda Ehlers/Pexels / Magda Ehlers

Pirjani luk neizostavan je u pripremi brojnih jela, ali njegov miris često ostaje u kuhinji, zavjesama, odjeći i kosi još dugo nakon kuhanja. No postoji jednostavan trik koji može ublažiti intenzitet mirisa – i potrebno je svega desetak minuta.

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Nasjeckajte luk, stavite ga u zdjelu i prelijte hladnom vodom tako da bude potpuno prekriven. Ostavite ga oko 10 minuta, zatim ga dobro ocijedite i osušite papirnatim ubrusom.

Ovaj postupak može ublažiti intenzitet i oštrinu luka, što je posebno korisno ako vam sirovi luk jako nadražuje oči i nos, piše Krstarica.com.

Važno je da luk nakon namakanja dobro osušite prije nego što ga stavite u tavu.

Ne pirjajte na jakoj vatri

Za manju količinu mirisa važna je i temperatura. Zagrijte ulje ili mast na umjerenoj vatri, dodajte luk, a zatim smanjite temperaturu.

Luk polako pirjajte dok ne omekša i postane staklast. Visoka temperatura može uzrokovati naglo prženje i tamnjenje luka, pri čemu se miris još više širi.

Poklopac može pomoći u zadržavanju pare, a tijekom kuhanja dobro je otvoriti prozor i zatvoriti vrata prema ostatku stana.

Napu uključite odmah

Ako imate napu, uključite je odmah na početku kuhanja, a ne tek kada se miris već proširio prostorijom.

Pomaže i otvoren prozor, posebno ako se zrak može izravno izbaciti iz kuhinje. Nakon kuhanja odmah iznesite ostatke i ljuske luka iz prostorije te operite tavu, dasku i nož.

Miris se često zadržava upravo na ostacima hrane i masnim površinama.

Važan je i način rezanja

Luk je bolje rezati oštrim nožem, koji ga manje gnječi i drobi.

Za pirjanje nema potrebe pretvarati ga u kašu – ujednačene kockice ili tanke trakice sasvim su dovoljne.