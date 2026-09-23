NA PUTU IZ AUSTRALIJE
Skandal u samom vrhu američke vojske: Najstrože čuvani dijelovi moćnog zrakoplova završili u Kini
Australiju i SAD potresa zasad neobjašnjivi skandal vezan za komponente borbenog zrakoplova F-35, koji se smatra najmodernijim borbenim zrakoplovom današnjice. Naime, pošiljka neispravnih dijelova za F-35 Lightning II, namijenjena slanju u Sjedinjene Države, preusmjerena je iz Australije u Hong Kong, zbog čega su pokrenute istrage u Washingtonu i Canberri.
O tom slučaju prvi izvijestio Politico, pozivajući se na anonimne izvore. Prema informacijama tog medija, posrednička tvrtka koja je prevozila rezervne dijelove za proizvođača F-35, američku tvrtku Lockheed Martin, poslala je komponente iz Australije u Hong Kong umjesto u Sjedinjene Države. Pentagonov Ured zajedničkog programa F-35 poslije je priopćio da se neki dijelovi iz te pošiljke i dalje vode kao nestali te da vlasti ne znaju zašto je pošiljka završila u Kini, ni tko posjeduje te komponente.
Uvode se zaštitne mjere
Isti ured je naveo da je "upoznat s problemom u vezi s pošiljkom neispravnih komponenti F-35 Lightning II" te da surađuje s američkim vlastima i industrijskim partnerima "kako bi vratio te komponente, istražio incident i uveo zaštitne mjere radi sprječavanja sličnog događaja u budućnosti".
Lockheed Martin priopćio je da mu sigurnosna ograničenja ne dopuštaju raspravu o pojedinostima pošiljke, ali je dodao da njegovi "timovi sa svakom pošiljkom postupaju uz najveću moguću pažnju i zaštitne mjere kako bi očuvali integritet programa F-35 i sigurnost svojih savezničkih partnera".
Australsko Ministarstvo obrane objavilo je 22. rujna da istražuje je li nešto pošlo po zlu s njihove strane. Australski zamjenik premijera i ministar obrane Richard Marles rekao je da vlasti "očito u vezi s tim surađuju sa Sjedinjenim Državama i, očito, s njihovim glavnim ugovarateljem ovdje, Lockheed Martinom", prenosi pak australski ABC.
Kabinski pokrov izaziva posebnu zabrinutost
Jedna nestala komponenta identificirana je kao kabinski pokrov borbenog zrakoplova F-35. Pokrov sadržava materijal koji apsorbira radarske valove i smanjuje radarske odraze iz pilotske kabine, gdje elektromagnetski valovi inače mogu stvarati snažnije povratne signale.
Pristup Kine toj komponenti mogao pomoći istraživačima u proučavanju premaza, unaprjeđenju slične tehnologije ili razvoju protumjera, navodi The Aviationist. Naglašava se da ne utječe svaki dio F-35 na smanjenu radarsku uočljivost niti sadržava osjetljive materijale. John Conway, izvršni direktor konzultantske tvrtke Felix Defence, rekao je da su neki dijelovi "uobičajene" zrakoplovne komponente.
Marles je također umanjio rizik, rekavši da, prema njegovu shvaćanju, "postoji određena razina sigurnosti da se ovdje ne govori o osjetljivoj opremi ili osjetljivim dijelovima". "U konačnici, to je pitanje kojim će upravljati Sjedinjene Države i Lockheed”, rekao je.
Australija raspolaže sa 72 zrakoplova F-35A. Preusmjerene komponente možda potječu iz središta F-35 Aircraft Sustainment Huba u gradu Williamtownu, u australskom Novom Južnom Walesu, koje pruža potporu zrakoplovima koji djeluju diljem azijsko-pacifičke regije.
Šira zabrinutost za sigurnost
Kina je tijekom godina više puta optuživana za krađu povjerljivih podataka o programu F-35. U izvješću američkog Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) iz 2023. godine navode se tri prijavljena slučaja špijunaže usmjerena na F-35 od 2007. godine.
Hakeri su 2007. prodrli u računalne mreže Pentagona i pribavili podatke o konstrukciji zrakoplova i njegovim elektroničkim sustavima. The Wall Street Journal tada je izvijestio da su napadi izgledali kao da potječu iz Kine, iako je njihovo stvarno podrijetlo moglo biti prikriveno.
Kineski državljanin Su Bin optužen je 2014., a poslije i osuđen zbog hakiranja obrambenih ugovaratelja radi pribavljanja podataka o zrakoplovima F-22, F-35 i C-17. Prema američkim tužiteljima, surađivao je s dvojicom neimenovanih kineskih hakera između 2009. i 2013.
Dokumenti koje je još 2015. objavio Edward Snowden pokazali su, prema izvornom tekstu, da su kineske obavještajne službe pribavile osjetljive podatke povezane s F-35, uključujući podatke o radaru, nacrte motora i metode hlađenja ispušnih plinova.
"Nije tajna da Kina agresivno pokušava doći do podataka o F-35 elektroničkom špijunažom, među ostalim metodama, ali čak i ako već imaju specifikacije ili druge podatke o tom dijelu, posjedovanje stvarnog primjerka može im dati još više informacija te potvrditi ili dodatno precizirati ono što su već saznali", istaknuo je J.J. Gertler, analitičar za vojno zrakoplovstvo američke Kongresne istraživačke službe za The Aviationist.
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