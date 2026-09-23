Skandal u samom vrhu američke vojske: Najstrože čuvani dijelovi moćnog zrakoplova završili u Kini

O tom slučaju prvi izvijestio Politico, pozivajući se na anonimne izvore. Prema informacijama tog medija, posrednička tvrtka koja je prevozila rezervne dijelove za proizvođača F-35, američku tvrtku Lockheed Martin, poslala je komponente iz Australije u Hong Kong umjesto u Sjedinjene Države. Pentagonov Ured zajedničkog programa F-35 poslije je priopćio da se neki dijelovi iz te pošiljke i dalje vode kao nestali te da vlasti ne znaju zašto je pošiljka završila u Kini, ni tko posjeduje te komponente.