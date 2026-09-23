Evo što pišu srpski mediji: Burne reakcije na Plenkovićev govor u UN-u

"Skandal u UN-u! Plenković usred govora napao Srbiju: Opet stigla otvorena prijetnja blokiranjem europskog puta naše zemlje", objavio je Blic. Taj je medij također spomenuo kako se Plenković susreo s Albinom Kurtijem. "Hrvatski premijer pohvalio se sinoć na društvenim mrežama srdačnim susretom s Albinom Kurtijem, tzv. premijerom tzv. Kosova, koji je zbog terora nad srpskom manjinom na Kosovu i Metohiji nepoželjan sugovornik čak i onim zapadnim dužnosnicima koji podupiru neovisnost Kosova", piše Blic.