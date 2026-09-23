"Skandal"
Evo što pišu srpski mediji: Burne reakcije na Plenkovićev govor u UN-u
Premijer Andrej Plenković govorio je, između ostaloga, o ispraćaju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića
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PAndrej Plenković govorio je na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda te se, između ostaloga, osvrnuo na Srbiju i ispraćaj osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Hrvatska će, kako je kazao, nastaviti podupirati proširenje Europske unije utemeljeno na zaslugama, no navodi da europska transformacija zahtijeva iskrenost prema prošlosti.
"Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma – a ne veličanje ratnih zločinaca. Ratko Mladić osuđeni je ratni zločinac odgovoran za genocid u Srebrenici, prvi genocid u Europi nakon Holokausta.
Iako je njegov zločinački trag dosegnuo svoju zloglasnu kulminaciju u Srebrenici, njegovi ratni zločini sežu dalje u prošlost – do granatiranja hrvatskih gradova, ubojstava civila, miniranja brana te uništavanja kulturne baštine i industrijskih postrojenja", rekao je Plenković.
Njegove su izjave dovele do niza reakcija srbijanskih medija. Informer je, primjerice, objavio članak pod naslovom "Plenkovićev skandal u UN-u! Hrvatski premijer bjesnio pa brutalno udario Srbiju – Sramotno nam opet prijeti blokadom europskih integracija". U članku se prenose Plenkovićeve izjave, kao i nedavna izjava Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, piše Večernji list.
Naime, navodi se da je Vučić rekao kako su na Mladićevu ispraćaju bili "obični vojnici". Portal Novosti objavio je članak s naslovom "Plenković ponovo udario na Srbiju! Skandalozan govor hrvatskog premijera pred Općom skupštinom UN-a", dok je Telegraf istaknuo "Plenković brutalno napao Srbiju u govoru u UN-u zbog sahrane Ratka Mladića".
"Skandal u UN-u! Plenković usred govora napao Srbiju: Opet stigla otvorena prijetnja blokiranjem europskog puta naše zemlje", objavio je Blic. Taj je medij također spomenuo kako se Plenković susreo s Albinom Kurtijem. "Hrvatski premijer pohvalio se sinoć na društvenim mrežama srdačnim susretom s Albinom Kurtijem, tzv. premijerom tzv. Kosova, koji je zbog terora nad srpskom manjinom na Kosovu i Metohiji nepoželjan sugovornik čak i onim zapadnim dužnosnicima koji podupiru neovisnost Kosova", piše Blic.
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