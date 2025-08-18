Srbija s Izraelcima potpisala ugovor o oružju vrijedan gotovo milijardu i pol eura

Ugovor se odnosi na isporuku Elbitovih preciznih topničkih raketa dugog dometa i obrambenih proizvoda opremljenih njihovim naprednim sustavima za obavještajnu službu, nadzor, akviziciju ciljeva i izviđanje, poznatim kao ISTAR, kao i sustavima za komunikaciju i signalnu obavještajnu službu. Također uključuje isporuku naprednih elektrooptičkih sustava i sustava za noćno motrenje.