Srbija s Izraelcima potpisala ugovor o oružju vrijedan gotovo milijardu i pol eura

Izraelski mediji izvještavaju da je Srbija europska zemlja koja stoji iza ugovora vrijednog 1,64 milijarde dolara ili 1,4 milijardu eura, potpisanog s obrambenim gigantom Elbit Systems iz te zemlje.
Oglas
Elbit je prošlog tjedna najavio ugovor o opskrbi preciznim topničko-raketnim sustavima dugog dometa i bespilotnim letjelicama, ali nije imenovao kupca, prenosi Times of Israel.
Kao dio petogodišnjeg obrambenog ugovora, Elbit će isporučiti paket bespilotnih borbenih sustava s umjetnom inteligencijom, uključujući i osobno upravljane dronove za taktičku i operativnu uporabu.
Isporuka niza obrambenih rješenja
Ugovor se odnosi na isporuku Elbitovih preciznih topničkih raketa dugog dometa i obrambenih proizvoda opremljenih njihovim naprednim sustavima za obavještajnu službu, nadzor, akviziciju ciljeva i izviđanje, poznatim kao ISTAR, kao i sustavima za komunikaciju i signalnu obavještajnu službu. Također uključuje isporuku naprednih elektrooptičkih sustava i sustava za noćno motrenje.
Elbit Systems Ltd. je 13. kolovoza na internetskoj stranici objavio ugovor vrijedan 1,635 milijardi dolara za isporuku niza obrambenih rješenja jednoj europskoj zemlji. Realizacija ugovora očekuje se u razdoblju od pet godina.
Kako su pojasnili, ugovor obuhvaća dvije skupine tehnološki naprednih rješenja kompanije Elbit Systems. Ta su rješenja utemeljena na najsuvremenijim tehnologijama i portfelju kompanije te uključuju, među ostalim, i ugrađenu umjetnu inteligenciju, dodaju iz tvrtke.
Prva skupina uključuje, kako navode, dalekometne precizne topničko-raketne sustave i širok spektar bespilotnih izviđačkih i tzv. loitering borbenih zračnih sustava, od operativne do taktičke razine, uključujući i osobno upravljane dronove.
Digitalizacija vojske
Druga skupina, među ostalim, obuhvaća visokosofisticirane ISTAR kapacitete, uključujući SIGINT, COMINT i elektroničke borbene sustave.
Također će, kažu iz kompanije, biti isporučeni sustavi za prikupljanje i obradu obavještajnih podataka, kao i napredni elektrooptički (E/O) i sustavi za noćno motrenje, unapređenje borbenih vozila i zaštitni sustavi.
Osim toga, Elbit Systems će isporučiti sveobuhvatna rješenja za digitalizaciju vojske i mrežno borbeno rješenje, utemeljeno na najnovijoj generaciji softvera i najsuvremenijoj komunikacijskoj opremi.
To uključuje i obavještajna rješenja iz C4ISR paketa zapovjedno-nadzornih aplikacija. Integrirano rješenje pokriva sve razine operacija, od strateškog vojnog zapovjedništva pa sve do taktičke razine, odnosno do posljednjeg borbenog vozila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas