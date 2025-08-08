Oglas

GORUĆA PITANJA

ANKETA / Treba li Hrvatska priznati Palestinu i obustaviti izvoz oružja Izraelu?

author
Vanja Deželić
|
08. kol. 2025. 18:17
tenk, Izrael
JACK GUEZ / AFP

Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je rano u petak plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom dok Izrael širi svoje vojne operacije unatoč sve većim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog, gotovo dvije godine dugog rata.

Oglas

Reakcije iz svijeta bile su promptne, Nijemci su obustavili izvoz oružja u Izrael, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je apelirala na "trenutni i neometani" pristup humanitarnoj pomoći u palestinskoj enklavi te na puštanje preostalih talaca.

"Prekid vatre, odmah", napisala je na platformi X i jasno dala do znanja europski stav u ovom slučaju.

Palestina
JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Ranije su neke zapadne zemlje najavile priznanje Palestine, sve s ciljem da se napravi pritisak na Izrael, koji više ne odgovara ni međunarodnim sudovima, ni Ujedinjenim narodima, a ako je vjerovati pisanju američkih medija - ni Donaldu Trumpu.

Američki predsjednik navodno je vikao na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kako bi ga spriječio u ovom planu, za koji više malo tko može pronaći opravdanje.

Klub zastupnika Možemo! pokrenuo je inicijativu kojom od saborskih kolega traži podršku za službeni zahtjev premijeru Andreju Plenkoviću – da Hrvatska hitno prizna Palestinu i zabrani svaki izvoz i transfer oružja prema Izraelu.

U svom apelu premijeru, zastupnici pišu da su "zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana" i poručuju kako je moralna i politička obveza Hrvatske da pokuša zaustaviti daljnja stradanja civila i djece.

Pozivaju se i na međunarodne diplomatske napore, kao i na dosadašnje priznanje Palestine od strane niza članica EU-a. Smatraju da bi priznanje države Palestine, osim što ima simboličku težinu, moglo pomoći jačanju međunarodnog pritiska na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za primirje i povratak vladavini međunarodnog prava.

Zastupnici koji podrže inicijativu trebaju to potvrditi do 20. kolovoza, a pismo će tada biti poslano premijeru kao zahtjev skupine potpisnika iz različitih stranaka. Inicijatori podsjećaju i da prema istraživanjima većina građana Hrvatske podržava priznanje Palestine.

Stoga, pitamo vas, podržavate li priznanje Palestine i obustavu oružja Izraelu.

Created with Poll Creator
Teme
N1 teme anketa gaza izrael palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ