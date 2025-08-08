GORUĆA PITANJA
ANKETA / Treba li Hrvatska priznati Palestinu i obustaviti izvoz oružja Izraelu?
Izraelski sigurnosni kabinet odobrio je rano u petak plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom dok Izrael širi svoje vojne operacije unatoč sve većim kritikama u zemlji i inozemstvu zbog razornog, gotovo dvije godine dugog rata.
Reakcije iz svijeta bile su promptne, Nijemci su obustavili izvoz oružja u Izrael, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je apelirala na "trenutni i neometani" pristup humanitarnoj pomoći u palestinskoj enklavi te na puštanje preostalih talaca.
"Prekid vatre, odmah", napisala je na platformi X i jasno dala do znanja europski stav u ovom slučaju.
Ranije su neke zapadne zemlje najavile priznanje Palestine, sve s ciljem da se napravi pritisak na Izrael, koji više ne odgovara ni međunarodnim sudovima, ni Ujedinjenim narodima, a ako je vjerovati pisanju američkih medija - ni Donaldu Trumpu.
Američki predsjednik navodno je vikao na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kako bi ga spriječio u ovom planu, za koji više malo tko može pronaći opravdanje.
Klub zastupnika Možemo! pokrenuo je inicijativu kojom od saborskih kolega traži podršku za službeni zahtjev premijeru Andreju Plenkoviću – da Hrvatska hitno prizna Palestinu i zabrani svaki izvoz i transfer oružja prema Izraelu.
U svom apelu premijeru, zastupnici pišu da su "zgroženi humanitarnom katastrofom bez presedana" i poručuju kako je moralna i politička obveza Hrvatske da pokuša zaustaviti daljnja stradanja civila i djece.
Pozivaju se i na međunarodne diplomatske napore, kao i na dosadašnje priznanje Palestine od strane niza članica EU-a. Smatraju da bi priznanje države Palestine, osim što ima simboličku težinu, moglo pomoći jačanju međunarodnog pritiska na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za primirje i povratak vladavini međunarodnog prava.
Zastupnici koji podrže inicijativu trebaju to potvrditi do 20. kolovoza, a pismo će tada biti poslano premijeru kao zahtjev skupine potpisnika iz različitih stranaka. Inicijatori podsjećaju i da prema istraživanjima većina građana Hrvatske podržava priznanje Palestine.
Stoga, pitamo vas, podržavate li priznanje Palestine i obustavu oružja Izraelu.
