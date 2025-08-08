Njemačka obustavlja izvoz oružja Izraelu

Od terorističkih napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. Njemačka je odobrila izvoz oružja i vojne opreme u Izrael u vrijednosti od gotovo pola milijarde eura.
Njemačka vlada "duboko zabrinuta"
Njemačka je u petak najavila prestanak isporuke oružja Izraelu koje bi moglo biti upotrijebljeno u Pojasu Gaze.
„Prošle noći donesena odluka o još snažnijem vojnom angažmanu izraelske vojske u Pojasu Gaze doprinosi tome da njemačka vlada sve manje može vidjeti kako Izrael namjerava ostvariti te ciljeve. Pod tim okolnostima njemačka će vlada do daljnjega zaustaviti izdavanje dozvola za izvoz vojne opreme koja bi mogla biti upotrijebljena u Pojasu Gaze“, priopćio je njemački kancelar Friedrich Merz.
Izrael još odgovorniji za opskrbu civila
U priopćenju se naglašava da je njemačka vlada „duboko zabrinuta“ patnjom civilnog stanovništva u Pojasu Gaze.
„Planiranom ofenzivom izraelska vlada je još odgovornija za opskrbu civilnog stanovništva. Izraelska vlada mora omogućiti pristup za civile humanitarnoj pomoći Ujedinjenih naroda i ostalih nedržavnih organizacija“, nastavlja njemački kancelar.
JUST IN: German Chancellor Friedrich Merz has announced that Berlin will not approve German weapons exports to Israel for use in the Gaza Strip "until further notice." https://t.co/z2NfxjDQgc pic.twitter.com/3YT29mwxyy— DW News (@dwnews) August 8, 2025
Zabranjuje i aneksiju Zapadne Obale
Njemačka vlada od Izraela isto tako traži da se suzdrži od svih daljnjih koraka koji bi vodili prema aneksiji Zapadne Obale.
Kancelar naglašava da Izrael „ima puno pravo obraniti se od Hamasa“.
„Razoružanje Hamasa je neizbježno. Hamas u budućnosti ne smije igrati nikakvu ulogu u Pojasu Gaze“, poručuje kancelar Merz (Kršćansko-demokratska unija CDU).
Njemački kancelar zadnjih je tjedana pojačao kritiku Izraela zbog postupaka u Pojasu Gaze te u nekoliko navrata zahtijevao od Jeruzalema da poduzme korake koji bi vodili poboljšanju humanitarne situacije u Pojasu Gaze.
Do sada je njemačka vlada odbijala ograničiti izvoz oružja u Izrael.
SPD pozdravio odluku
Koalicijski partner demokršćana, Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) je pozdravila Merzovu odluku o suspendiranju izvoza oružja.
„Država Izrael i dalje uživa našu solidarnost ali ono što je pogrešno se mora tako i nazvati“, rekao je vicekancelar i predsjednik SPD-a Lars Klingbeil.
180-Grad-Wende von @bundeskanzler Merz bei 🇮🇱. Er tut jetzt exakt das, was er an Scholz und insbesondere den Grünen kritisiert hatte: Dass Deutschland seinem Verbündeten mitten im Krieg die Unterstützung abdreht.— Filipp Piatov (@fpiatov) August 8, 2025
So kritisierte Merz im Oktober 2024 die Waffenblockade der Ampel: pic.twitter.com/qGrfWAcdw9
Ovo je radikalni zaokret njemačkog kancelara i njemačke vanjske politike generalno. Ovako je primjerice komentirao blokiranje zračnog prostora Izraela prije svega 10-ak mjeseci.
