Srbijanski državljani ostavljali svinjske glave u Berlinu i Parizu, uhitila ih tajna služba

"Postoje osnovi sumnje da je M.G, koji se nalazi u bijegu, postupajući po instrukcijama strane obavještajne službe, na teritoriju Republike Srbije organizirao i obučavao grupu srbijanskih državljana – D.M, B.Đ, P.Đ, N.Ć, A.S, D.M, F.P, A.B, Đ.P, N.Ž, S.P, N.S, N.D i A.M, koja je, uz pomaganje K.S, imala za cilj da na osnovi razlika u rasi, boji kože, vjerskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom podrijetlu, na teritoriju Francuske i Njemačke, krši temeljna ljudska prava i slobode zajamčene općeprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratificiranim međunarodnim ugovorima", navodi se u priopćenju.