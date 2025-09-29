Srbijanski državljani ostavljali svinjske glave u Berlinu i Parizu, uhitila ih tajna služba

Pripadnici Sigurnosno-informativne agencije (BIA) Srbije u zajedničkoj akciji s Policijskom upravom u Smederevu u Velikoj Plani uhitili su grupu koja je ostavljala svinjske glave u Berlinu i Parizu.
Kako se navodi u priopćenju MUP-a, uhićeni su F.P, N.Ć, A.S, A.B, Đ.P, S.P, N.Ž, N.D, A.M, N.S. i D.M. s područja Velike Plane i Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kaznena djela udruživanja radi vršenja kaznenih djela, rasne i druge diskriminacije te špijunaže.
Poticanje mržnje, diskriminacije i nasilja
"Postoje osnovi sumnje da je M.G, koji se nalazi u bijegu, postupajući po instrukcijama strane obavještajne službe, na teritoriju Republike Srbije organizirao i obučavao grupu srbijanskih državljana – D.M, B.Đ, P.Đ, N.Ć, A.S, D.M, F.P, A.B, Đ.P, N.Ž, S.P, N.S, N.D i A.M, koja je, uz pomaganje K.S, imala za cilj da na osnovi razlika u rasi, boji kože, vjerskoj pripadnosti, nacionalnosti i etničkom podrijetlu, na teritoriju Francuske i Njemačke, krši temeljna ljudska prava i slobode zajamčene općeprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i ratificiranim međunarodnim ugovorima", navodi se u priopćenju.
Dodaje se da im je cilj bio i širenje ideja koje zagovaraju i potiču mržnju, diskriminaciju i nasilje zasnovano na razlikama u navedenim osobnim svojstvima određenih grupa ljudi.
Vandalizirali Muzej Holokausta i muslimanske vjerske objekte
"Ove aktivnosti realizirali su u razdoblju od travnja do rujna 2025. godine, bacanjem zelene boje na Muzej Holokausta, nekoliko sinagoga i židovski restoran, lijepljenjem naljepnica s 'genocidnim' sadržajem, postavljanjem svinjskih glava kod muslimanskih vjerskih objekata na području Pariza, kao i ispred Brandenburških vrata u Berlinu, gdje su postavljali betonirane 'skelete' s ispisanim porukama", stoji u priopćenju MUP-a.
Osumnjičeni će biti ispitani u zakonskom roku od 48 sati u Višem javnom tužiteljstvu u Smederevu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
