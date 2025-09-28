van ekonomskih mjera
Ruski oligarh u egzilu: Postoji način da se zaustavi Putina, a nisu sankcije
Oduzeti čašu viskija pijanom čovjeku neće ga učiniti trezvenim. To je očita istina o ljudskoj prirodi, a ipak Zapad, kada je riječ o sankcijama protiv Rusije, izgleda, potpuno je nesvjestan toga.
Ne samo kazna, već i odvraćanje
Istina je da ne postoji i nikada neće postojati rješenje za agresiju ruskog predsjednika Vladimira Putina koje se temelji isključivo na ekonomskim mjerama, piše Mihail Hodorkovski, bivši politički zatvorenik i ruski oligarh u egzilu, u tekstu za Politico, prenosi Danas.
Ono što je potrebno jest sposobnost ne samo da se kazni, nego i da se odvrati. Sankcije koje nisu uravnotežene s nužnim ulaganjima u obranu i spremnošću da se ta sila i upotrijebi nikada neće biti uspješne – što se jasno vidi na primjeru ruskih dronova koji sada drsko testiraju obranu NATO-a.
Strateški i ideološki napad
No, Zapad je opsjednut idejom da su energetske sankcije dovoljne – baš kao što je pijanac opsjednut viskijem. Taj pristup odražava fundamentalno nerazumijevanje ne samo Putinovih ciljeva, već i njegova mentaliteta.
U svojoj suštini, rat u Ukrajini nema veze s ekonomskom kontrolom nad plodnom zemljom. Radi se o strateškom i ideološkom napadu na ideju uspješnih demokratskih država u blizini Rusije i o pokušaju ponovnog uspostavljanja dominacije koju je Moskva imala tijekom većeg dijela 20. stoljeća.
Učinci sankcija i njihova ograničenja
Unatoč tome, EU je krenula putem energetskih sankcija protiv Rusije u tri smjera:
smanjenje uvoza, uvođenje cjenovnog limita i sekundarne sankcije. No, učinci su bili, najblaže rečeno, zanemarivi. Sankcije pritom gube i moralni autoritet kada zapadne vlade i dalje godišnje plaćaju milijarde za ruski plin.
Vjera da se Putinovu ratnu mašineriju može bankrotirati kroz energetske sankcije ne stoji. To je zabluda koja proizlazi iz toga što zapadni čelnici promatraju njegove motive kroz vlastitu, demokratsku prizmu i ne razumiju globalno tržište nafte.
Gasoline shortages hit over 10 Russian regions, including Crimea, as Ukraine's drone attacks reduce oil refining and exports. Officials say supplies will normalize in two weeks https://t.co/Ry751PnbFh pic.twitter.com/sxP2fCDPS3— Reuters (@Reuters) September 27, 2025
Dok europski lideri pokušavaju udovoljiti vlastitim biračima, Putin razmišlja suprotno: za njega su nacionalni interesi iznad javnog mnijenja.
Ukloniti pet milijuna barela ruske nafte dnevno i još dva milijuna barela naftnih derivata s tržišta – a da se ne izazove globalni šok – vrlo je složen zadatak s upitnim izgledima za uspjeh. Zato su zapadni čelnici izbjegavali takve mjere, dok ruska nafta i dalje pronalazi kupce u državama koje na rat gledaju kao na “svađu u dalekoj zemlji među ljudima koje ne poznajemo”, kako je svojedobno rekao Neville Chamberlain.
Postojeći mehanizmi mogu ruski prihod od nafte smanjiti s 60 na oko 30–40 milijardi dolara godišnje. No, čak ni gubitak od 40 milijardi, u proračunu od 400 milijardi dolara gdje energenti čine najviše 17 %, neće Moskvu natjerati na promjenu kursa.
Putin taj gubitak može nadoknaditi, primjerice, deprecijacijom rublja, a domaće političke oporbe nema.
Geopolitika i alternative sankcijama
Europa je od početka bila mlaka u pitanju potpunog odricanja od ruske energije, na što je i Donald Trump često ukazivao. Bijela kuća bi željela da Europa rusku energiju zamijeni američkom, no to ima cijenu koju europske zemlje ne žele platiti.
US says it can replace all Russian gas and oil in Europe — “we’re ready to serve their needs,” says Energy Sec. Wright— Chay Bowes (@BowesChay) September 24, 2025
He doesn't mention that it will cost the Europeans 3 times as much and have to be transported halfway around the world. pic.twitter.com/roRbDtGC5b
Moguće je ojačati tehnološke sankcije, fokusiranjem na proizvode koje Kina ne može osigurati – nešto nalik sustavu CoCom iz Hladnog rata. No, današnji svijet je bitno drukčiji, i takve mjere imale bi vrlo ograničen učinak.
Jednostavno rečeno: sankcije nikada neće biti prelomna točka za Putina. Zaobilaženje ili neutraliziranje sankcija za njega je tek još jedan operativni izazov.
Ako nafta i plin otpadaju kao instrument pritiska, jedini način da se Putina prisili da zaustavi rat jest kroz masovno i dugoročno vojno jačanje NATO-a. Ništa drugo neće imati jednak efekt.
Slabosti EU i rizik globalnog vodstva
Lideri EU teško uvjeravaju građane da su stalna ulaganja u obranu nužna. Njihovo kolebanje i nejedinstvo ohrabruju Kinu, a strateško vodstvo prepuštaju Donald Trumpu – sa svim posljedicama koje to nosi.
Rat protiv Ukrajine – rat u kojem, htjeli to ili ne, svi sudjelujemo – ključno je pitanje našeg doba. Nedavni upadi ruskih dronova u Poljsku i Rumunjsku jasno su pokazali egzistencijalnu prijetnju s kojom se suočavamo. Takva prijetnja zahtijeva odlučan i beskompromisan odgovor.
Vrijeme je da se shvati: energetske i druge sankcije, iako mogu biti korak u pravom smjeru, samo površno dodiruju razinu odlučnosti potrebne da se Putina ne samo natjera na povlačenje, nego i doista porazi.
