TEŠKA NOĆ
FOTO, VIDEO / Nakon jednog od najžešćih napada na Kijev, SAD šalje Tomahawk projektile Ukrajini?
Rusija je tijekom noći pokrenula jedan od najvećih zračnih napada u posljednje vrijeme, koristeći projektile i dronove, na Kijev i druge ukrajinske gradove. Zračne uzbune oglašene su diljem zemlje, uključujući i područja udaljena od prve linije bojišta.
Oko 1:45 s aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti poletjelo je pet bombardera Tu-95, dok je nešto kasnije, u 2:25, Kijevska vojna uprava upozorila na lansiranje MiG-31K, što je dovelo do masovnih upozorenja u cijeloj zemlji, prenosi Kyiv Independent.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da su u 3:52 polijetanja zabilježena i sa zračne baze Engels. Tijekom noći napadi su uključivali i brojne rojeve dronova Shahed, a eksplozije su potresle Kijev, Zaporižje, Hmeljnicku oblast i Sumy.
Razaranja u Kijevu i Zaporižju
Najveća razaranja zabilježena su u Kijevu i Zaporižju. U glavnom gradu djelomično je uništena peterokatnica, a štete su nastale i na drugim stambenim i nestambenim zgradama te vozilima. Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je najmanje pet ozlijeđenih osoba koje su hospitalizirane, upozoravajući pritom da napadi i dalje traju. U okolici Kijeva izbili su požari u više objekata, a u Fastivu je u požaru u pekari ozlijeđeno pet zaposlenika.
Zaporižje je također pretrpjelo žestoke udare - oštećeno je devet kuća, 14 višekatnica, jedna škola i industrijski pogoni. Prema riječima guvernera Ivana Fedorova, u dvama napadima ozlijeđeno je pet civila.
"Gore osobne stvari, dječje igračke i knjige - ljudi ponovno prolaze kroz istu patnju", poručila je Regina Kharchenko iz Gradskog vijeća Zaporižja.
U Hmeljnickoj oblasti također su odjeknule eksplozije, no prema prvim informacijama nije bilo žrtava. Poljska je, zbog blizine napada zapadnim dijelovima Ukrajine, podignula svoje borbene zrakoplove, a zračni prostor iznad Lublina i Rzeszowa privremeno je zatvoren zbog neplaniranih vojnih aktivnosti. Ovi događaji dodatno pojačavaju napetosti, jer se sve češće bilježe incidenti s ruskim letjelicama u zračnom prostoru NATO-a.
Dužnosnici upozoravaju da Moskva intenzivira zračne udare s približavanjem zime, a glavna meta sve češće postaje energetska infrastruktura.
Nakon najnovijih napada, SAD razmatra slanje dalekometnih Tomahawk projektila dometa 2.500 km.
🇺🇸 US discussing possibility of supplying Tomahawk missiles to Ukraine: final decision up to Trump, — US Vice President J.D. Vance
SAD razmatraju slanje Tomahawk projektila Ukrajini — Vance
Sjedinjene Američke Države razmatraju zahtjev Ukrajine za nabavkom dalekometnih projektila Tomahawk radi nastavka obrambenih napora protiv Rusije, izjavio je potpredsjednik JD Vance.
Nakon sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od SAD-a da proda Tomahawk projektile europskim državama koje bi ih potom proslijedile Ukrajini.
Vance je u emisiji Fox News Sunday rekao da će Trump donijeti „konačnu odluku” o odobrenju posla.
"Svakako razmatramo niz zahtjeva iz Europe," dodao je, a prenosi DW.
Tomahawk projektili imaju domet od 2.500 km.
Reporter: Would you be okay with them [Ukraine] having tomahawk missiles?
Vance: ...It's something the president's going to make the final determination on. I'll let the president speak on it, but I know that we're having conversations this very minute about that issue.
👀🤔 pic.twitter.com/z5VjLpB9Zy
Trump vjeruje Zelenskom, kaže ukrajinski veleposlanik u SAD-u
U prošlosti je Trump odbijao ukrajinske zahtjeve za korištenjem dalekometnih projektila, no američki je čelnik sve frustriraniji zbog odbijanja ruskog predsjednika Vladimira Putina da postigne mirovni sporazum.
Vance je u intervjuu naglasio kako Rusija posljednjih mjeseci nije ostvarila veće teritorijalne dobitke.
"Od samog početka administracija aktivno radi na miru, ali Rusi se moraju probuditi i prihvatiti realnost. Puno ljudi umire, a oni nemaju što pokazati za to," rekao je.
Ovi napadi uslijedili su neposredno nakon sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Donalda Trumpa na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku. Trump je tada izjavio kako Ukrajina uz potporu EU-a ima mogućnost vratiti cijeli svoj teritorij, te je uputio otvorenu kritiku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
"Ne sviđa mi se ono što radi. Ubijaju ljude bez razloga."
Unatoč oštroj retorici, Washington još uvijek nije uveo nove sankcije protiv Moskve. U isto vrijeme, ponovno se raspravlja o prijedlogu "zatvaranja neba" nad Ukrajinom, a NATO je aktivirao misiju Istočna straža kako bi pojačao sigurnosne mjere u regiji.
