Oglas

napadi na infrastrukturu

VIDEO / Ukrajinski HIMARS pogodio termoelektranu kod Belgoroda: Masovni nestanci struje

author
N1 Info
|
28. ruj. 2025. 23:09
napad na belgorod
Screenshot / X

Ruski Belgorod u nedjelju je ostao bez struje nakon ukrajinskih napada na termoelektranu, kaže guverner

Oglas

Ukrajinski HIMARS navodno pogodio termoelektranu blizu ruskog grada Belgoroda 28. rujna, izvijestili su ruski Telegram kanali.

Nestanci struje zabilježeni su diljem Belgorodske oblasti nakon napada koji je pogodio jednu od trafostanica, objavili su ruski mediji.

Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov potvrdio je napad na kritičnu infrastrukturu, kao i „značajne nestanke struje“.

Nema dostupnih informacija o razmjerima štete.

Sustavi višecijevnih raketnih bacača visoke pokretljivosti (HIMARS), s dometom od oko 70 kilometara, omogućuju Ukrajini da puno preciznije gađa ruske snage s druge strane bojišnice nego ranije, prenosi Kyiv Indepedent.

Dio američkog paketa

Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je 17. rujna da će Ukrajina dobiti rakete Patriot HIMARS kao dio američkog paketa vojne pomoći koji financiraju saveznici iz NATO-a.

The Kyiv Independent zasad ne može potvrditi detalje ni koje je oružje korišteno u napadu. Ukrajinska vojska još se nije oglasila o napadu.

Napad dolazi u trenutku kada je Kijiv pojačao udare na rusku naftnu, plinsku i energetsku infrastrukturu – ključni izvor prihoda Moskve koji pomaže financiranju njezine sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.

FT: Pogođeno 16 od 38 rafinerija, smanjeni ruski kapaciteti

Smješten tik uz granicu s Harkivskom oblasti, Belgorod je redovita meta ukrajinskih napada.

Ukrajinski udari na ruski naftni sektor ozbiljno su poremetili opskrbu gorivom i logistiku ruskih oružanih snaga, rekao je 25. rujna zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski.

Prema pisanju Financial Timesa, 16 od 38 ruskih rafinerija nafte pogođeno je ukrajinskim dronovima od kolovoza 2025. Poremećaji su smanjili ruske kapacitete prerade za više od milijun barela dnevno, izvijestila je istraživačka grupa Energy Aspects za FT, čime je izvoz pao ispod razine prije rata.

Teme
belgorod himars rusija ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ