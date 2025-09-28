Ruski Belgorod u nedjelju je ostao bez struje nakon ukrajinskih napada na termoelektranu, kaže guverner
Ukrajinski HIMARS navodno pogodio termoelektranu blizu ruskog grada Belgoroda 28. rujna, izvijestili su ruski Telegram kanali.
Nestanci struje zabilježeni su diljem Belgorodske oblasti nakon napada koji je pogodio jednu od trafostanica, objavili su ruski mediji.
Guverner Belgorodske oblasti Vjačeslav Gladkov potvrdio je napad na kritičnu infrastrukturu, kao i „značajne nestanke struje“.
Nema dostupnih informacija o razmjerima štete.
Total blackout in the Western Russian city of Belgorod, which has a population of around 339,978. pic.twitter.com/85vo65At5U— OSINTdefender (@sentdefender) September 28, 2025
Sustavi višecijevnih raketnih bacača visoke pokretljivosti (HIMARS), s dometom od oko 70 kilometara, omogućuju Ukrajini da puno preciznije gađa ruske snage s druge strane bojišnice nego ranije, prenosi Kyiv Indepedent.
Dio američkog paketa
Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je 17. rujna da će Ukrajina dobiti rakete Patriot HIMARS kao dio američkog paketa vojne pomoći koji financiraju saveznici iz NATO-a.
The Kyiv Independent zasad ne može potvrditi detalje ni koje je oružje korišteno u napadu. Ukrajinska vojska još se nije oglasila o napadu.
🇷🇺🇺🇦 Ukraine struck the Power Plant in Belgorod with US-made HIMARS causing outages in parts of the city.— Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) September 28, 2025
Pathetic, Zelensky said Moscow but you just hit the nearest city. The missiles were launched from the center of Kharkov, I'd consider evacuating within the next hour... pic.twitter.com/VMBipcOlC4
Napad dolazi u trenutku kada je Kijiv pojačao udare na rusku naftnu, plinsku i energetsku infrastrukturu – ključni izvor prihoda Moskve koji pomaže financiranju njezine sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.
FT: Pogođeno 16 od 38 rafinerija, smanjeni ruski kapaciteti
Smješten tik uz granicu s Harkivskom oblasti, Belgorod je redovita meta ukrajinskih napada.
Ukrajinski udari na ruski naftni sektor ozbiljno su poremetili opskrbu gorivom i logistiku ruskih oružanih snaga, rekao je 25. rujna zapovjednik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski.
Prema pisanju Financial Timesa, 16 od 38 ruskih rafinerija nafte pogođeno je ukrajinskim dronovima od kolovoza 2025. Poremećaji su smanjili ruske kapacitete prerade za više od milijun barela dnevno, izvijestila je istraživačka grupa Energy Aspects za FT, čime je izvoz pao ispod razine prije rata.
