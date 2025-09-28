Prema pisanju Financial Timesa, 16 od 38 ruskih rafinerija nafte pogođeno je ukrajinskim dronovima od kolovoza 2025. Poremećaji su smanjili ruske kapacitete prerade za više od milijun barela dnevno, izvijestila je istraživačka grupa Energy Aspects za FT, čime je izvoz pao ispod razine prije rata.