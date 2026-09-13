satima stajali u redovima
Studentski pokret u Srbiji prikupio potpise za svoju izbornu listu unatoč ometanju
Studentski pokret u nedjelju je pozvao građane da im se 14. rujna pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva (RIK) i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. listopada.
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"Potpise ćemo nositi zajedno jer ovo je zajednička borba, kao što će biti i pobjeda. Vidimo se ispred Rektorata Sveučilišta u Beogradu 14. rujna u 17 sati", naveli su studenti u objavi na društvenoj mreži X.
Akciju prikupljanja potpisa studentskoj listi pratilo je proceduralno ometanje jer, unatoč ranijim najavama, nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima čekajući da im se ovjere potpisi.
Te probleme nije imala vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) i njezini dosadašnji koalicijski partneri socijalisti (SPS), koji su već predali liste.
Do sada je RIK proglasio samo izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Nositelj liste, aktualni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, pohvalio se da je za kratko vrijeme prikupljeno 170.000 potpisa.
"Za samo tri sata. Gotovo da sam zaplakao. Hvala vam, divni ljudi Srbije! Do konačne pobjede", objavio je Vučić na Instagramu.
Član Vijeća Regulatornog tijela za elektroničke medije (REM), odvjetnik Rodoljub Šabić izrazio je sumnju u Vučićevu izjavu da je SNS prikupio 170.000 potpisa za tri sata, ocijenivši da je to "vijest iz sfere znanstvene fantastike ili kriminala".
Šabić je na X-u objasnio kako bi to značilo da je SNS ovjerio 60.000 potpisa za sat vremena te da bi 230 javnih bilježnika koliko ih je registrirano u Srbiji moralo u minuti ovjeriti po četiri potpisa.
Predsjednik SNS-a Miloš Vučević rekao je dok je predavao listu da im je potpise podrške dalo 224.557 građana.
Ranije u nedjelju, nevladina organizacija Biro za društvena istraživanja (BIRODI) priopćila je da je Republičkom izbornom povjerenstvu podnijela zahtjev da odbije proglašenje izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" ukoliko utvrdi da ta lista, njezin naziv, dokumentacija ili način predstavljanja ne ispunjavaju zakonom propisane uvjete.
Vučić je, na formalni prijedlog vlade, raspustio parlament 9. rujna i raspisao prijevremene parlamentarne izbore za 25. listopada. Prethodno je najavio da će podnijeti ostavku na dužnost šefa države i uključiti se u kampanju jer namjerava, pobijedi li SNS, postati premijer Srbije.
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