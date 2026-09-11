Predsjednik Srbije
Vučić odgovorio na pitanje kada će podnijeti ostavku
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kojeg je Glavni odbor Srpske napredne stranke (SNS) izabrao za nositelja liste "Ujedinjena Srbija" na predstojećim izborima, rekao je da će ostavku na mjesto predsjednika podnijeti nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država.
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"Odmah po povratku iz New Yorka podnijet ću ostavku. To će biti 25. ili 26. rujna, to je to", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje N1 Srbije na konferenciji za novinare.
Na pitanje u kojem svojstvu danas nastupa i je li riječ o predizbornom programu u kojem je Vlada u ostavci dala brojna obećanja, Vučić je rekao da nije riječ o obećanjima jer je povećanje plaća i mirovina već najavljivao.
"Ovdje nema nikakvih obećanja, ovo je ono što se događa već od sutra. Ja sam to najavljivao. Agenciji za borbu protiv korupcije, a dužan sam sedam dana od raspisivanja izbora prijaviti aktivnosti kao predsjednik Republike prema tim glupim zakonima, najavio sam sve te aktivnosti, uključujući i ovu konferenciju za novinare. Uključujući čak i vojnu vježbu koju smo planirali prije šest, sedam mjeseci", rekao je Vučić.
Dodao je da je to posljedica donesenih zakona, za koje je rekao da ne smatra da ikome posebno služe.
Vučić je na današnjoj konferenciji najavio povećanje plaća i mirovina od 1. prosinca, kao i isplatu novčanih sredstava i pomoći građanima.
Podsjetimo, predsjednik je na prijedlog Vlade Srbije prije dva dana raspustio Narodnu skupštinu i raspisao izbore za 25. listopada.
Glavni odbor SNS-a predložio je Vučića za nositelja izborne liste "Ujedinjena Srbija" i kandidata za premijera.
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