Vučić odgovorio na pitanje kada će podnijeti ostavku

"Ovdje nema nikakvih obećanja, ovo je ono što se događa već od sutra. Ja sam to najavljivao. Agenciji za borbu protiv korupcije, a dužan sam sedam dana od raspisivanja izbora prijaviti aktivnosti kao predsjednik Republike prema tim glupim zakonima, najavio sam sve te aktivnosti, uključujući i ovu konferenciju za novinare. Uključujući čak i vojnu vježbu koju smo planirali prije šest, sedam mjeseci", rekao je Vučić.