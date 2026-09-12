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u žurbi da budu prvi

SNS "progutao“ slovo u Vučićevu imenu: Članovi ponosno pozirali ispred natpisa "Aleksndar Vučić“

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N1 Srbija
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12. ruj. 2026. 19:59
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Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Srpska napredna stranka (SNS) prva je predala izbornu listu Republičkoj izbornoj komisiji (RIK), ali je u žurbi da pretekne ostale napravila pogrešku pa je u imenu nositelja liste izostavljeno jedno slovo.

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Predsjednik Izvršnog odbora SNS-a i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, kao ovlašteni predlagatelj, predao je RIK-u listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Naprednjaci su nakon predaje slavili uz pljesak, a pohvalili su se i kutijama s prikupljenim potpisima građana.

Dok su članovi stranke ponosno pozirali iza kutija na kojima su bila zalijepljena slova imena nositelja liste, nitko nije primijetio da su „progutali“ jedno slovo pa je umjesto Aleksandar pisalo Aleksndar Vučić.

Osim što su izostavili slovo „a“, čini se da su greškom otisnuli i slovo „š“ umjesto slova „e“, zbog čega su morali improvizirati pa je jedna kutija postavljena okomito u odnosu na ostale.

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Teme
aleksandar vučić izbori srbija
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