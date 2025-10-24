Nova prometna pravila u Njemačkoj: Do 100 eura kazne za čestu, ali opasnu pogrešku vozača

Uključiti sva četiri pokazivača smjera (žmigavce) odmah nakon što se vozilo zaustavi.

Obući reflektirajući prsluk, kako bi vozač bio jasno vidljiv ostalim sudionicima u prometu.

Ne hodati po kolniku, osim ako je to nužno, već se kretati uz rub ceste ili po sigurnom prostoru izvan prometne trake.

Postaviti sigurnosni trokut na propisanoj udaljenosti.

Ostati smiren i, ako je potrebno, pozvati pomoć putem mobilnog telefona ili službe za pomoć na cesti.