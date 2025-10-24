mjere koje spašavaju živote
Nova prometna pravila u Njemačkoj: Do 100 eura kazne za čestu, ali opasnu pogrešku vozača
U Njemačkoj su uvedena nova pravila u prometu koja bi vozači svakako trebali poznavati, jer njihovo kršenje može skupo stajati – čak do 100 eura kazne. Radi se o propisima koji se često zanemaruju, ali imaju veliki utjecaj na sigurnost prometa i mogu spriječiti teške nesreće. Iako mnogi vozači vjeruju da se radi o sitnicama, vlasti upozoravaju da i male pogreške u određenim situacijama mogu imati ozbiljne posljedice.
U Njemačkoj se svake godine dogodi tisuće prometnih nesreća, a veliki dio njih rezultat je nepažnje ili nepoštivanja osnovnih prometnih pravila. Česti uzroci uključuju nepoštivanje prednosti prolaska, nepravilno skretanje ili preveliku brzinu. Većina takvih incidenata mogla bi se izbjeći uz pažljiviju i odgovorniju vožnju.
Kako bi se sigurnost u prometu povećala diljem Europske unije, donesen je novi EU propis o sigurnosti prometa, koji države članice postupno usklađuju s nacionalnim zakonima. Njemačka je već ranije pooštrila kazne, a sada se one dodatno povećavaju – posebno u slučajevima u kojima nepažnja dovodi do potencijalno opasnih situacija.
Kazne i do 100 eura za vožnju po nogostupu
Jedna od situacija na koju se posebna pažnja sada usmjerava odnosi se na vožnju po nogostupu. Iako se mnogima može činiti bezazleno nakratko se popeti na rubnik ili proći preko pločnika, to je prema novim pravilima jasno zabranjeno. Ako vozač pritom izazove ili pridonese nesreći, može biti kažnjen s do 100 eura novčane kazne. Ovakvo ponašanje ugrožava pješake, posebno djecu i starije osobe, a zato se prema novim odredbama tretira kao ozbiljan prometni prekršaj, piše Fenix magazin.
Opasnost pri postavljanju sigurnosnog trokuta
Druga važna promjena odnosi se na ponašanje vozača u slučaju kvara ili prometne nesreće, točnije na postavljanje sigurnosnog (upozoravajućeg) trokuta. ADAC, njemački autoklub, naglašava da se u takvim situacijama često čine pogreške koje mogu dovesti do dodatnih nesreća.
Prema propisima, sigurnosni trokut mora se postaviti na određenoj udaljenosti od vozila, kako bi nadolazeći vozači imali dovoljno vremena reagirati:
- na autocestama najmanje 150 metara iza vozila,
- u naseljenim područjima oko 50 metara,
- na otvorenim cestama (izvan grada) otprilike 100 metara.
Nepravilno postavljanje sigurnosnog trokuta – primjerice, preblizu vozilu – može dovesti do toga da drugi sudionici prometa prekasno uoče opasnost i uzrokuju novu nesreću. Ako se utvrdi da je do sudara došlo jer upozorenje nije bilo postavljeno ispravno, osoba koja je postavila trokut može dobiti kaznu do 75 eura.
Sigurnosne mjere koje spašavaju živote
U slučaju kvara ili nesreće, ADAC i njemačke vlasti preporučuju niz sigurnosnih koraka koje svaki vozač treba slijediti:
Uključiti sva četiri pokazivača smjera (žmigavce) odmah nakon što se vozilo zaustavi.
Obući reflektirajući prsluk, kako bi vozač bio jasno vidljiv ostalim sudionicima u prometu.
Ne hodati po kolniku, osim ako je to nužno, već se kretati uz rub ceste ili po sigurnom prostoru izvan prometne trake.
Postaviti sigurnosni trokut na propisanoj udaljenosti.
Ostati smiren i, ako je potrebno, pozvati pomoć putem mobilnog telefona ili službe za pomoć na cesti.
Ove jednostavne mjere mogu značajno smanjiti rizik od dodatnih nesreća. Vozači koji ih ne poštuju ne samo da riskiraju novčane kazne, već i vlastitu sigurnost.
Bolje spriječiti nego platiti
Njemačke vlasti poručuju da nove kazne nisu uvedene radi punjenja državnog proračuna, već radi povećanja prometne kulture i zaštite života. Vožnja po nogostupu, nepravilno postavljanje sigurnosnog trokuta ili nepažnja na autocesti mogu imati ozbiljne posljedice.
