Oglas

Akcija policije

Prebrza vožnja, mobiteli i alkohol: 426 prekršaja noćas u Zagrebu

author
Hina
|
23. stu. 2025. 12:45
29.10.2025., Zagreb - Policija uz pomoc dronova provodi pojacani nadzor prometa. Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL/Ilustracija

PU zagrebačka protekle je noći u sklopu preventivno-represivne akcije utvrdila 426 prometnih prekršaja, ponajviše zbog prebrze vožnje, korištenja mobitela i vožnje pod utjecajem alkohola, a najveća izmjerena koncentracija alkohola bila je 2,65 promila.

Oglas

Zabilježena su 154 prekršaja nepropisne brzine, 28 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 18 nekorištenja sigurnosnog pojasa te 22 prekršaja zbog nepropisne uporabe mobitela. Utvrđen je i jedan slučaj vožnje pod utjecajem droge, dok se na ostale vrste nepravilnosti odnosi 203 prekršaja, priopćila je u nedjelju PU zagrebačka.

Najveća izmjerena koncentracija alkohola te noći bila je 2,65 g/kg, a utvrđena je kod 42-godišnjeg vozača na području Vrbovca.

Akcija „Aktivnosti na zaustavljanju nepovoljnog trenda stanja sigurnosti u cestovnom prometu“ provodila se od subote navečer do nedjeljnog jutra, a usmjerena je na povećanje sigurnosti u prometu i sprječavanje najtežih prekršaja, osobito vožnje pod utjecajem alkohola i droga.

Policija je još jednom pozvala sve sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju propisa kako bi se smanjio broj nesreća i povećala sigurnost na cestama.

Teme
policija prometni prekršaji

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ