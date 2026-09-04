Tko je bio Rus koji je ubio trojicu u Crnoj Gori?

Ruski mediji zasad nisu objavili potvrđene informacije o njegovu mogućem vojnom angažmanu. Navode da je rođen 1996. godine, živio u Permu, radio u trgovini sportske opreme te se bavio planinarenjem, skijanjem, trčanjem i izradom predmeta od drveta. Prema pojedinim izvorima, u Rusiji je imao i dugove od oko 500.000 rubalja, odnosno približno 5.000 eura. Dan prije zločina Šabunjin se navodno družio s nekoliko mladića na rijeci Zeti, koji su ga nakon objave policijske potrage prepoznali i obavijestili policiju. Važne informacije dao je i taksist koji ga je prevezao prema Herceg Novom, a kojem je Šabunjin ostavio putovnicu i telefon kao zalog za vožnju.