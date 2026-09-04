mihailo nikolajevič šabunjin
Tko je bio Rus koji je ubio trojicu u Crnoj Gori?
Crnogorski istražitelji provjeravaju moguće veze ruskog državljanina Mihaila Nikolajeviča Šabunjina, koji je 31. kolovoza ubio troje zaposlenika streljane u Danilovgradu, s osobama koje su sudjelovale u ratnim operacijama u Ukrajini.
Od međunarodnih partnera zatraženi su podaci o njegovim kontaktima, kretanju i prošlosti.
Kako piše crnogorska Pobjeda, istražitelji pokušavaju utvrditi je li Šabunjin prošao vojnu ili drugu specijaliziranu obuku te je li eventualno boravio na ukrajinskom ratištu. Za sada nema službene potvrde da je sudjelovao u ratu, a riječ je tek o jednom od pravaca istrage. Šabunjin je ubi Nemanju Kapora (20), Petra Globarevića (24) i Momira Radonjića (67) na streljani 'Češka zbrojovka' u selu Strahinići kod Danilovgrada.
Sumnju da je prošao ozbiljniju obuku potaknuo je način na koji je rukovao oružjem. Zločin su snimile nadzorne kamere, a na snimkama se navodno vidi kako istodobno puca iz dva pištolja. Izvori upoznati sa snimkama tvrde da njegovo kretanje i brzina reakcije upućuju na vještine koje nadilaze iskustvo prosječnog posjetitelja streljane. Ipak, to samo po sebi nije dokaz da je bio vojnik ili sudionik ratnih operacija.
Policija i Agencija za nacionalnu sigurnost analiziraju njegove telefone, komunikaciju, kontakte i kretanje. Posebno se provjerava je li bio povezan s ruskim državljanima koji su sudjelovali u borbama u Ukrajini, prenosi Gabrijela Čuljak Jurić za Večernji list.
Istražiteljima su zanimljiva i njegova česta prekogranična putovanja. Prema objavljenim informacijama, Šabunjin je 7. srpnja 2026. iz Srbije ušao u Crnu Goru, a u sljedećih šest dana čak osam puta prelazio je državnu granicu, putujući između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Ruski mediji zasad nisu objavili potvrđene informacije o njegovu mogućem vojnom angažmanu. Navode da je rođen 1996. godine, živio u Permu, radio u trgovini sportske opreme te se bavio planinarenjem, skijanjem, trčanjem i izradom predmeta od drveta. Prema pojedinim izvorima, u Rusiji je imao i dugove od oko 500.000 rubalja, odnosno približno 5.000 eura. Dan prije zločina Šabunjin se navodno družio s nekoliko mladića na rijeci Zeti, koji su ga nakon objave policijske potrage prepoznali i obavijestili policiju. Važne informacije dao je i taksist koji ga je prevezao prema Herceg Novom, a kojem je Šabunjin ostavio putovnicu i telefon kao zalog za vožnju.
Nakon trostrukog ubojstva pobjegao je sa streljane s ukradenim oružjem, streljivom i automobilom jedne od žrtava. Uslijedila je velika policijska potraga, a Šabunjin je tijekom noći pronađen u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gdje je, prema policijskim informacijama, počinio samoubojstvo. Motiv trostrukog ubojstva još nije utvrđen. Crnogorske službe pokušavaju rekonstruirati posljednje mjesece njegova života i utvrditi pozadinu zločina, dok je moguća povezanost s osobama koje su ratovale u Ukrajini zasad samo jedan od pravaca istrage.
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