Trump otkrio detalje sastanka s kineskim predsjednikom Xijem

REUTERS/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom bio "sjajan", nakon što su dvojica čelnika razgovarala u Bijeloj kući.

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Xi je na sastanku rekao da Kina podržava povratak Sjedinjenih Američkih Država i Irana sporazumu iz lipnja, čiji je cilj bio okončati rat i omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izvijestila je kineska državna novinska agencija Xinhua.

Kineski predsjednik također je rekao da se nada da će SAD ostati pri stajalištu protiv "neovisnosti Tajvana" te da će oprezno postupati u vezi s pitanjem Tajvana, navodi Xinhua.

Sastanak Trumpa i Xija drugi je susret dvojice čelnika ove godine, a održava se nakon razdoblja trgovinskih napetosti između dviju najvećih svjetskih gospodarstava.

Dvije strane posljednjih mjeseci nastoje produljiti trgovinsko primirje, dok istodobno ostaju otvorena pitanja pristupa naprednim tehnologijama i kineske kontrole izvoza rijetkih zemnih minerala.