Oglas

"bio je sjajan"

Trump otkrio detalje sastanka s kineskim predsjednikom Xijem

author
Hina
|
24. ruj. 2026. 20:22
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping interact with the media as they walk back to the White House in Washington, D.C., US, September 24, 2026. REUTERS/Evan Vucci
REUTERS/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom bio "sjajan", nakon što su dvojica čelnika razgovarala u Bijeloj kući.

Oglas

Xi je na sastanku rekao da Kina podržava povratak Sjedinjenih Američkih Država i Irana sporazumu iz lipnja, čiji je cilj bio okončati rat i omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izvijestila je kineska državna novinska agencija Xinhua.

Kineski predsjednik također je rekao da se nada da će SAD ostati pri stajalištu protiv "neovisnosti Tajvana" te da će oprezno postupati u vezi s pitanjem Tajvana, navodi Xinhua.

Sastanak Trumpa i Xija drugi je susret dvojice čelnika ove godine, a održava se nakon razdoblja trgovinskih napetosti između dviju najvećih svjetskih gospodarstava.

Dvije strane posljednjih mjeseci nastoje produljiti trgovinsko primirje, dok istodobno ostaju otvorena pitanja pristupa naprednim tehnologijama i kineske kontrole izvoza rijetkih zemnih minerala.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
kina sad xi jinping donald trump

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ