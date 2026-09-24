HDZ odbio SDP-ov prijedlog
Rasprava u Saboru: "Veličaju se nasilne ideologije i skupine. I to među djecom i mladima"
HDZ je u Saboru u četvrtak odbio SDP-ov prijedlog dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi jer su i po postojećem zakonu već jasno propisane pedagoške mjere u slučajevima nasilničkog ponašanja učenika, a iz SDP-a su upozorili da raste nasilje među djecom.
Zastupnica Tanja Sokolić (SDP) je u ime predlagatelja upozorila da je pravobraniteljica za djecu u izvješću za 2025. navela da se dnevno u Hrvatskoj bilježi gotovo pet prijava nasilja među djecom i mladima. U istoj godini njezin ured primio je 2805 novih prijava povreda prava djece što je 16 posto više nego 2024. Pri tome, najviše ih je bilo u području obrazovanja.
Također, rekla je i da su u prvih šest mjeseci evidentirana 582 kaznena djela nasilja među djecom što je 13,5 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Pri tome više od polovice počinitelja maloljetničkog nasilja mlađe je od 14 godina.
Stoga SDP predlaže dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u koji bi se uveo novi članak 84a. Po njemu bi ravnatelj bio dužan, u suradnji s stručnim suradnicima, odmah, a najkasnije u roku od 12 sati od saznanja o težem obliku nasilja, donijeti rješenje o privremenom udaljenju učenika počinitelja u trajanju do 15 dana. Trajanje u tom okviru određuje ravnatelj, prema okolnostima slučaja.
Također, škola je obavezna tom učeniku osigurati nastavak obrazovanja u obliku koji odrede učitelji koji predaju tom učeniku - individualni rad, on line nastava i slično. "Počinitelj nasilja ne gubi školu, gubi 15 dana u istom razredu sa žrtvom", rekla je.
Po SDP-ovu prijedlogu, škola mora odmah obavijestiti roditelje počinitelja i žrtve, Zavod za socijalni rad, policiju i sve ustanove koje treba obavijestiti te o svemu sastavlja službenu bilješku.
Na rješenje ravnatelja može se podnijeti žalba školskom odboru u roku od tri dana, ali žalba ne odgađa izvršenje, pojasnila je.
Tajnik Mamić: Ravnatelj ne može u roku od 12 sati utvrditi okolnosti težih oblika nasilja
Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Stipe Mamić je u ime Vlade odbio SDP-ov prijedlog kazavši da je već u odredbama postojećeg zakona dana mogućnost ravnatelju da privremeno udalji učenika iz odgojno- obrazovnog procesa prije donošenja konačne odluke o pedagoškoj mjeri. Također, provedbeni dokumenti u sustavu odgoja i obrazovanja osiguravaju učenicima uključivanje u privremene oblike odgoja i obrazovanja (nastavu na daljinu, nastavu u kući i slično).
Osvrćući se na rok od 12 sati u kojem bi ravnatelj trebao donijeti rješenje o privremenom udaljenju učenika počinitelja nasilja, rekao je da ravnatelj u težim oblicima nasilja ne može u tako kratkom roku reagirati te utvrditi okolnosti događaja.
Vezano uz upozorenja o porastu nasilja, Mamić je rekao je da prema zadnjim podacima koja imaju u ministarstvu u zadnje dvije godine vide njihov pad. Naveo je da međunarodno usporedivi podaci PISA-e pokazuju da hrvatski 15-godišnjaci rjeđe od prosjeka OECD-a prijavljuju učestalu izloženost vršnjačkom nasilju.
"U Hrvatskoj to navodi 17 posto djevojčica i 15 posto mladića dok je prosjek OECD-a 20 posto djevojčica i 21 posto mladića", naveo je.
Odgovarajući na kritike oporbe o nedostatku stručnih suradnika u školama, iznio je podatak da je u zadnje četiri godine broj psihologa u školama povećan s 580 na 998, a broj socijalnih pedagoga sa 103 na 210.
Vesna Bedeković (Klub HDZ-a) rekla je da su problemi vršnjačkog nasilja i nasilja među djecom globalni. "To nije problem samo Hrvatske, to je problem svih zemalja u okruženju, EU, i globalni problem na svjetskoj razini. Nećemo ga riješiti preko noći ali ga nećemo ni riješiti ovakvim pojedinačnim intervencijama nego sveobuhvatnim pristupom", kazala je.
Krpan (SDP): Zaštita žrtve mora početi odmah, Mrak-Taritaš (Glas): Veličaju se nasilne ideologije i skupine
Za razliku od nje, Sandra Krpan (Klub SDP-a) istaknula je važnost brzog rješavanja problem nasilja u školi rješava - u prvih 12 sati. "Zaštita žrtve mora početi odmah, a ne nakon što se završe svi postupci", poručila je.
Oporba je podržala SDP-ov prijedlog dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, NPS-a i GLAS-a) upozorila je da smo "postali društvo u kojem je nasilje postalo poželjna kategorija".
"Veličaju se nasilne ideologije i nasilne skupine. I to među djecom i mladima", kazala je.
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