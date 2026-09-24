Rasprava u Saboru: "Veličaju se nasilne ideologije i skupine. I to među djecom i mladima"

Stoga SDP predlaže dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u koji bi se uveo novi članak 84a. Po njemu bi ravnatelj bio dužan, u suradnji s stručnim suradnicima, odmah, a najkasnije u roku od 12 sati od saznanja o težem obliku nasilja, donijeti rješenje o privremenom udaljenju učenika počinitelja u trajanju do 15 dana. Trajanje u tom okviru određuje ravnatelj, prema okolnostima slučaja.