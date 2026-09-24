Hrvatska traži slobodnu plovidbu Hormuzom

Grlić Radman na marginama Opće skupštine UN-a supredsjedao je zajedno s talijanskim kolegom Antonijem Tajanijem ministarskim sastankom u formatu MED9++ o gnojivima i sigurnosti hrane, s fokusom na Hormuški tjesnac i njegove šire implikacije na regionalnu i globalnu sigurnost, objavio je MVEP na platformi X.