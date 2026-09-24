Plenković: Hrvatska vidi prostor za nova američka ulaganja

Govoreći o novim projektima, spomenuo je i veliki podatkovni centar koji se planira izgraditi u Hrvatskoj, ocijenivši da bi mogao biti najveći u Europi. Kao strateški projekt izdvojio je i Južnu plinsku interkonekciju, važnu za plinofikaciju BiH, u kojoj se, rekao je, podudaraju hrvatski i američki interesi.