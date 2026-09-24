ambiciozan cilj
Njemačka povlači veliki potez: Evo što planira napraviti do 2045.
Njemačka je postala treća europska zemlja koja je predstavila nacionalni plan za napuštanje fosilnih goriva. Međutim, stručnjaci upozoravaju da postavljeni ciljevi i dalje "nisu dovoljni".
Njemačka je predstavila plan prema kojem bi do 2045. trebala prestati ovisiti o fosilnim gorivima, čime je postala treća europska zemlja koja je napravila takav korak.
Iako se gotovo 200 zemalja na klimatskom summitu UN-a COP28 2023. godine obvezalo postupno napustiti ugljen, naftu i plin, njemačko Ministarstvo okoliša jučer je, 23. rujna, priopćilo da je vrlo malo država dosad predstavilo konkretne planove.
Napuštanje fosilnih goriva bilo je jedna od važnih tema rasprave i na prošlogodišnjem summitu COP30 u Belému, iako nije bilo na službenom dnevnom redu. Više od 90 zemalja podržalo je ideju izrade plana koji bi svakoj državi omogućio da odredi vlastite ciljeve za postupno ukidanje fosilnih goriva, piše Euronews.
Međutim, sva spominjanja takvog plana uklonjena su iz završnog sporazuma u posljednjim satima summita nakon što se tome usprotivilo nekoliko velikih zemalja proizvođača nafte, takozvanih petrodžava.
Njemačka želi napustiti fosilna goriva do 2045.
Njemačka, najveće europsko gospodarstvo, najavljuje da će se sada usredotočiti na razvoj obnovljivih izvora energije i veću uporabu električnih vozila.
Također će koristiti sustave Europske unije za trgovanje emisijama kako bi industrijske zagađivače potaknula na napuštanje fosilnih goriva.
Njemački ministar okoliša Carsten Schneider kaže da rat s Iranom, zbog kojeg su cijene nafte i plina snažno porasle, pokazuje zašto je potrebno odustati od fosilnih goriva.
"Nisu samo ekstremne vremenske pojave diljem svijeta te koje pokazuju koliko hitno moramo učiniti više kako bismo zaštitili klimu", rekao je.
"Plan je tek početak"
Njemački plan predstavljen je nakon klimatskog summita glavnog tajnika UN-a, na kojem je António Guterres pozvao sve vlade da usvoje službene nacionalne planove za napuštanje fosilnih goriva, s jasno utvrđenim rokovima i usklađene s Pariškim sporazumom.
"Ubrzavanje prijelaza s ugljena, nafte i plina na čiste obnovljive izvore energije ojačat će energetsku neovisnost i zaštititi potrošače od cjenovnih šokova u ključnom trenutku", rekla je Jennifer Morgan, bivša njemačka izaslanica za klimu.
"Međutim, plan je tek početak. Da bi ova strategija doista dala rezultate, mora biti popraćena bržim, promišljenijim i pravednijim napuštanjem fosilnih goriva, uz istodobno širenje zelene elektrifikacije."
Kako stoji ostatak Europe?
Ranije ove godine Francuska je postala prva europska zemlja koja je objavila plan za postupno napuštanje fosilnih goriva. Obvezala se do 2050. prestati ovisiti o nafti i plinu koji onečišćuju okoliš, što je manje ambiciozan cilj od njemačkog.
Prema tom planu, posljednje dvije francuske elektrane na ugljen trebale bi biti zatvorene do 2027. godine. Francuska također želi da do 2030. dva od svaka tri nova automobila prodana u zemlji budu električna, uz širenje infrastrukture za punjenje te povećanje broja električnih autobusa i teških teretnih vozila.
Ranije ovog mjeseca i Nizozemska je predstavila nacionalni plan za napuštanje fosilnih goriva u sklopu novog Nacionalnog plana energetskog sustava. Međutim, u njemu nije određen obvezujući rok za potpuni prestanak korištenja fosilnih goriva.
"Ciljevi navedeni u planovima Francuske, Nizozemske i Njemačke i dalje nisu dovoljni za poboljšanje energetske sigurnosti smanjenjem ovisnosti o nestabilnim i skupim uvoznim fosilnim gorivima", rekla je Linda Kalcher iz europskog think tanka Strategic Perspectives.
Laurie van der Burg iz organizacije Oil Change International smatra da Njemačkoj treba priznati zaslugu za preuzetu obvezu postupnog napuštanja fosilnih goriva.
"Međutim, nastojanja njemačke vlade da se nametne kao predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena nisu razmjerna stvarnosti krize niti odgovornosti Njemačke kao bogate zemlje koja je povijesno bila veliki izvor emisija", dodala je.
"Ako Njemačka ozbiljno želi osigurati gospodarski prosperitet, energetsku sigurnost i pristupačne cijene energije, trebala bi prestati financirati fosilna goriva, ojačati svoj nacionalni plan te preusmjeriti javni novac prema otpornijoj i cjenovno pristupačnoj budućnosti temeljenoj na obnovljivim izvorima energije."
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