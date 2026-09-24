Njemačka povlači veliki potez: Evo što planira napraviti do 2045.

Napuštanje fosilnih goriva bilo je jedna od važnih tema rasprave i na prošlogodišnjem summitu COP30 u Belému, iako nije bilo na službenom dnevnom redu. Više od 90 zemalja podržalo je ideju izrade plana koji bi svakoj državi omogućio da odredi vlastite ciljeve za postupno ukidanje fosilnih goriva, piše Euronews.