Tragedija u BiH: Otac pregazio šesnaestomjesečnog sina

Hina
17. ruj. 2025. 09:35
Šesnaestomjesečni dječak smrtno je stradao u Brčkom u BiH kada ga je pregazio automobil kojim je upravljao njegov otac, potvrdili su iz policije u tom gradu.

Tragedija se dogodila u utorak, a iz policije su izvijestili kako je 30-godišnji muškarac inicijala J.H. nesretnim slučajem pregazio dijete u vrtu obiteljske kuće u naselju Cerik.

"Prijavljeno nam je da je otac doveo dijete u teškom stanju i da provode reanimaciju. Odmah nakon toga policijski službenici su izašli na mjesto događaja i poduzeli sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi utvrdili sve okolnosti", kazala je glasnogovornica policije Brčko distrikta Dževida Hukičević.

Agencija Fena u srijedu je prenijela svjedočenja susjeda koji su kazali kako je otac držao dijete u naručju, a zatim ga ostavio u vrtu kako bi se pripremio za odlazak na posao.

Obavijest o tragediji policija je dobila iz lokalne ambulante kamo je teško ozlijeđeni dječak odmah prebačen, no nije mu bilo spasa.

Susjedi su kazali kako J.H. poznaju kao vrijednog oca petero djece koji za obitelj skrbi radeći teške fizičke poslove.

