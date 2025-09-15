Velika tragedija: Dugogodišnji načelnik općine poginuo u nesreći s traktorom

Varaždinska policija izvijestila je u subotu da je Bistrović smrtno stradao u tragičnoj nesreći u subotu, 13. rujna, oko 13:30 sati u Ulici Grofova Drašković u Bednji. Prema policijskim informacijama, 76-godišnji bivši načelnik upravljao je traktorom s prikolicom, koji se na nizbrdici nekontrolirano kretao. Bistrović je pao s traktora, a vozilo ga je potom zahvatilo prednjim kotačem, što je bilo smrtonosno.