Sudbonosni susret
Dječak je molio za hranu: Stranac mu je postavio pitanje koje je promijenilo sve
Kada je dječak prišao neznancu, nije slutio da ga čeka nešto što će zauvijek promijeniti njegov život, piše CNN.
Kad je imao samo 15 godina, Peter Mutabazi u gužvi na tržnici u ugandskoj prijestolnici krenuo je "opljačkati“ dobro odjevenog muškarca.
Često je prilazio kupcima i prosio sitniš, u zamjenu nudeći pomoć pri nošenju vrećica. Dok bi nosio njihove stvari do automobila, brzo bi iz vrećica uzeo nešto hrane za sebe. Tako je planirao i onoga dana kada je na tržnici opazio dobro odjevenog muškarca.
Mislio je da će, kao i mnogo puta prije, to biti lak plijen. No ono što ga je dočekalo nije bila ljutnja niti strah – već pitanje koje ga je potpuno iznenadilo: "Kako ti je ime?“
To jednostavno pitanje Petru, u dječaku s ulice koji je već pet godina preživljavao krađom i prosjačenjem, nešto je slomilo. Nitko od odraslih ga nikada nije oslovio imenom. Anonimnost je bila njegov oklop, taktika preživljavanja. No čovjek koji ga je toga dana zaustavio, Jacques Masiko, ponudio mu je nešto što nije poznavao – priliku da ponovno postane dijete.
Peter je odrastao u selu na granici s Ruandom, bez kreveta, bez cipela i s ocem koji mu je govorio da bi bilo bolje da se nikada nije ni rodio, piše CNN. Kad je imao 10 godina, pobjegao je u Kampalu. Tamo je završio među djecom s ulice koja su krala, radila jeftine poslove i prodavala svoja tijela kako bi preživjela. Njegov „dom“ bio je uz smetlište, zbog čega je dobio nadimak Smetlar.
Kada se približio muškarcu u košulji, hlačama i s naočalama, bio je uvjeren da je naišao na naivan plijen. No Masiko ga je zaustavio toplim osmijehom i ponudio mu banane. Zatim ga je upitao bi li želio večerati s njegovom obitelji, ići u školu i prisustvovati bogoslužju. Peter je triput odgovorio „da“ – i svaki odgovor udaljio ga je od beznađa prema novom životu.
Masiko, tada direktor kršćanske humanitarne organizacije, uključio ga je u svoju obitelj i poslao u školu. Tamo su se otvorila vrata o kojima Peter nikada nije ni sanjao.
Put iz siromaštva
Uz Masikovu pomoć završio je sveučilište u Ugandi, a kasnije je nastavio studij u Londonu i SAD-u. Danas živi u Sjevernoj Karolini, radi u međunarodnoj organizaciji World Vision i autor je dviju knjiga. Njegov je dom daleko od smetlišta na kojem je proveo djetinjstvo. Danas živi u raskošnoj kući.
Otac kakav je želio postati
Iako ga je biološki otac odbacivao, Peter je uzor pronašao u čovjeku koji ga je upitao za ime. Kako piše CNN, danas ga smatraju jednim od najpoznatijih udomitelja u SAD-u – u svoj je dom primio 47 djece, a troje je posvojio. Na društvenim ga mrežama prati gotovo milijun ljudi, a njegov prvi posvojeni sin već se priprema nastaviti njegovo poslanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
