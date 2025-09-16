Dječak je molio za hranu: Stranac mu je postavio pitanje koje je promijenilo sve

Peter je odrastao u selu na granici s Ruandom, bez kreveta, bez cipela i s ocem koji mu je govorio da bi bilo bolje da se nikada nije ni rodio, piše CNN. Kad je imao 10 godina, pobjegao je u Kampalu. Tamo je završio među djecom s ulice koja su krala, radila jeftine poslove i prodavala svoja tijela kako bi preživjela. Njegov „dom“ bio je uz smetlište, zbog čega je dobio nadimak Smetlar.