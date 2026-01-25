Trump pozvao Dodika u SAD

U intervjuu za beogradski list Politika, Dodik je potvrdio kako je dobio poziv da nazoči Molitvenome doručku, no nije bio siguran hoće li putovati zbog ponovljenih izbora koji se u to vrijeme održavaju za predsjednika Republike Srpske. Ponovljeni izbori za predsjednika Republike Srpska na 136 biračkih mjesta između kandidata njegove stranke SNSD-a Siniše Karana i srpske oporbe Branka Blanuše predviđeni su za 8. veljače, dok je posjet Washingtonu planiran za 7. i 8. veljače.