"Voli te Srbija"

FOTO / U Beogradu i Novom Sadu osvanuli plakati s rođendanskom čestitkom Lukašenku

30. kol. 2025. 14:45
FILE PHOTO: Belarusian President Alexander Lukashenko
Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS

Po Beogradu i Novom Sadu od danas možete vidjeti plakate s rođendanskom porukom za Aleksandra Lukašenka, autoritarnog predsjednika Bjelorusije. Iza svega stoji konzervativni pokret "Naši".

"Sretan rođendan, predsjedniče Lukašenko! Voli te Srbija!“, piše na plakatima koji su postavljeni u prijestolnici Srbije i Novom Sadu, javlja Nova.rs.

Aleksandar Lukašenko Srbija

