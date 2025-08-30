FOTO / U Beogradu i Novom Sadu osvanuli plakati s rođendanskom čestitkom Lukašenku

Po Beogradu i Novom Sadu od danas možete vidjeti plakate s rođendanskom porukom za Aleksandra Lukašenka, autoritarnog predsjednika Bjelorusije. Iza svega stoji konzervativni pokret "Naši".
"Sretan rođendan, predsjedniče Lukašenko! Voli te Srbija!“, piše na plakatima koji su postavljeni u prijestolnici Srbije i Novom Sadu, javlja Nova.rs.
@Tsihanouskaya Билборды Лукашенко в Сербии – Поздравление с днём рождения— Иван Ивановић (@ivan_nasi) August 30, 2025
В Белграде и Нови-Саде появилась поздравительная открытка к дню рождения Президента Александра Лукашенко pic.twitter.com/sPxzspvHf1
