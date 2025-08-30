Medved: Nemojmo kroz programe vrijeđati osjećaje branitelja i njihovih obitelji

"Da kulturi, ne zabrani. Ali nemojmo kroz programe vrijeđati osjećaje branitelja i njihovih obitelji. Zato predlažem iskren dijalog i međusobno uvažavanje. Istina je samo jedna, a to je da su branitelji najzaslužniji za slobodu koju imamo danas i imaju što reći na temu Domovinskog rata", rekao je Medved odgovarajući na pitanja novinara u Sinju gdje je sudjelovao na obilježavanju Međunarodnog dana nestalih osoba.